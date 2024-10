iMac M4 d'Apple : nouvelles, rumeurs et tout ce que nous savons

L'événement Mac 2024 d'Apple approche à grands pas, et l'iMac M4 pourrait bien faire partie des principales révélations de la marque lors de ce rendez-vous très attendu (bien que non confirmé) prévu pour ce mois-ci.

L'annonce d'un nouvel iMac équipé de la dernière puce M-series serait un véritable coup de maître pour Apple, d'autant que l'iMac mérite une mise à jour en 2024, maintenant que la puce M4 est déjà disponible. Difficile de dire si une annonce aura lieu lors de cet événement (ou même si cet événement se tiendra en octobre), car Apple est connue pour ses lancements imprévisibles.

Il reste donc possible que la mise à jour de l'iMac avec la puce M4 soit reportée à 2025, mais les rumeurs continueront de circuler, et il faudra patienter pour voir si Apple nous réserve une surprise en 2024 ou si ces spéculations devront nous tenir en haleine jusqu'à l'année prochaine.

iMac M4 d'Apple : L'essentiel en bref

De quoi s'agit-il ? Le rafraîchissement de l'iMac d'Apple, selon les rumeurs

Le rafraîchissement de l'iMac d'Apple, selon les rumeurs Combien coûte-t-il ? Inconnu à ce jour, car il n'a pas été officiellement annoncé

Inconnu à ce jour, car il n'a pas été officiellement annoncé Quand peut-on l'obtenir ? En fonction de la date d'annonce, il pourrait être disponible dès la fin de l'année 2024 ou au cours de l'année 2025

iMac M4 d'Apple : Dernières actualités

Cliquez pour lire les dernières nouvelles... Apple vient de déclarer un certain nombre de Mac obsolètes - voici les modèles de MacBook et d'iMac concernés

(Image credit: Apple)

À l'heure actuelle, aucune date officielle de sortie pour la mise à jour de l'iMac M4 n'a été annoncée. Cependant, si celle-ci est révélée lors de l'événement Apple supposé plus tard en octobre, on pourrait envisager un lancement dès la fin de l'année 2024.

Et si l'annonce d'un iMac M4 ne se concrétise pas, il y a toujours une forte probabilité d'une sortie en 2025, car Apple est réputée pour ses annonces surprises et ses lancements discrets de produits majeurs.

Un récent rapport de Mark Gurman de Bloomberg semble confirmer ce calendrier 2024-2025 pour une mise à jour de l'iMac, ce qui reste donc tout à fait envisageable. De plus, l'attente est renforcée par le fait que la puce M3 a fait son apparition dans le MacBook Pro et l'iMac lors de l'événement "Scary Fast" d'Apple à la fin d'octobre 2023, et l'histoire pourrait facilement se répéter en 2024.

iMac M4 d'Apple : Caractéristiques

(Image credit: Apple)

Aucune rumeur spécifique n'a émergé concernant les caractéristiques techniques du potentiel iMac, à l'exception du fait qu'il serait équipé d'une puce M4, que ce soit en 2024 ou en 2025.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Cependant, si l'on se base sur le modèle précédent de l'iMac 24 pouces (M3), on peut s'attendre à au moins 8 Go de mémoire unifiée, 256 Go de stockage SSD, un processeur 10 cœurs, un GPU 10 cœurs et un NPU 38 TOPS. Étant donné que l'un des reproches majeurs adressés aux MacBook, Mac et iMac d'Apple concerne leurs spécifications de base relativement faibles, il est probable que la mise à jour de l'iMac se situe également dans cette même gamme d'entrée.

L'élément imprévisible ici est l'Apple Intelligence, le nouvel écosystème d'applications et de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle de la marque. Ces outils nécessitent une quantité importante de mémoire dédiée, et 8 Go de mémoire unifiée pourraient ne pas suffire. Il est donc possible que la mémoire et le stockage de l'iMac M4 soient augmentés à au moins 16 Go et 512 Go respectivement.

Pendant des années, des rumeurs ont circulé concernant une taille d'écran plus grande pour l'iMac, et Mark Gurman les a récemment confirmées. Dans sa newsletter, il a déclaré : « Apple explore également la possibilité d'un iMac plus grand, mais il n'est pas clair si cela sera un produit de la gamme M4 ou quelque chose qui arrivera l'année suivante, ou plus tard. »

Cela signifie que la mise à jour de l'iMac en 2024 conservera probablement le même écran de 24 pouces que l'iMac M3 de l'an dernier.

iMac M4 d'Apple : À quoi s'attendre

Tout semble indiquer qu'un événement Apple se tiendra en octobre 2024, et il y a de fortes chances que nous voyions bientôt une mise à jour de l'iMac M4, équipée d'une puce plus performante et avec des spécifications améliorées pour la configuration de base.

Le problème est qu'Apple reste souvent imprévisible dans ses annonces de nouveaux produits, et il est possible que l'événement se déroule sans aucune mention d'un nouvel iMac, pour finalement aboutir à une révélation discrète en 2025. Il faudra voir ce qu'Apple nous réserve dans les semaines à venir.