MacBook Air M4 d'Apple : une annonce attendue d'un jour à l'autre, selon un initié

Le MacBook Air M4 devrait, selon les rumeurs, être annoncé cette semaine

Des sources affirment qu'il présentera des fonctionnalités similaires à celles du MacBook Pro M4

Aucune estimation de prix n'a été donnée pour le moment

Selon les dernières informations de l'industrie, le MacBook Air M4 d'Apple pourrait être annoncé dans les prochains jours. Cette annonce est attendue depuis longtemps, étant donné que la dernière puce de l'entreprise est déjà disponible dans les MacBook Pro, iMac et Mac Mini.

Mark Gurman, directeur de la rédaction et correspondant en chef de Bloomberg, s'est exprimé sur X : « Je m'attends à ce que le MacBook Air M4 soit présenté dès cette semaine. Les stocks se sont considérablement réduits et Apple prépare une annonce liée au Mac dans les prochains jours. Les iPads connaissent des pénuries mais ne seront probablement pas lancés avant un certain temps. »

On pense que le prochain modèle MacBook Air M4 sera équipé d'un appareil photo 12MP, d'une mémoire unifiée de 16 Go par défaut, d'une batterie plus longue et de configurations potentielles d'un CPU et d'un GPU à 10 cœurs. Comme pour la transition entre les modèles M3 et M4 de la gamme MacBook Pro, on s'attend à ce que les performances augmentent d'environ 25 %. Aucune estimation de prix n'a été communiquée, mais les prix de vente conseillés seront probablement similaires à ceux des modèles de l'année dernière, à partir de 1 299 € et 1 599 €.

D'autres rumeurs concernant le MacBook Air M4 font état d'un total de trois ports Thunderbolt 4, contre deux pour les modèles précédents. Centre Stage, qui utilise l'apprentissage automatique pour vous maintenir dans le cadre lorsque vous utilisez FaceTime et d'autres applications de vidéoconférence, devrait être présent, grâce à la mise en œuvre de l'Apple Intelligence qui a été lancée en octobre 2024.

Il a fallu beaucoup de temps pour que la puce Apple M4 arrive sur le MacBook Air ; le SoC a été lancé en mai de l'année dernière avec trois configurations. Le M4 standard a fait ses débuts le 15 mai 2024 à l'intérieur de l'iPad Pro, tandis que les M4 Pro et M4 Max sont sortis plus tard, le 8 novembre 2024.

Le modèle MacBook Air 2024 le plus récent est sorti le 8 mars de la même année avec la puce M3, et est disponible en configurations 13 pouces et 15 pouces. En outre, il est actuellement disponible en trois variantes principales, soit directement auprès d'Apple, soit auprès des principaux détaillants : CPU et GPU à 8 cœurs avec mémoire unifiée de 16 Go et SSD de 256 Go, CPU à 8 cœurs et GPU à 10 cœurs avec mémoire unifiée de 16 Go et SSD de 512 Go, et CPU à 8 cœurs avec GPU à 10 cœurs, mémoire unifiée de 24 Go et SSD de 512 Go.

La gamme MacBook Air rattrape enfin le reste de la famille

Apple a pris la curieuse décision de retarder l'introduction de la puce M4 dans ses ordinateurs MacBook d'entrée de gamme jusqu'à presque une année entière après que la technologie ait déjà été implémentée dans tous les autres appareils. La puce M4 n'a pas fait ses débuts dans un ordinateur, mais dans l'iPad Pro 13 pouces, avant même d'arriver dans les MacBook Pro, iMac et Mac mini susmentionnés.

Nous avons attribué au modèle MacBook Pro 14 pouces M4 une note presque parfaite de 4,5 étoiles lorsque nous l'avons couvert en novembre 2024, en citant le puissant gain de performances offert par la puce M4. Plus précisément, la nouvelle fonctionnalité Apple Intelligence, associée au puissant GPU redessiné intégré au silicium, a permis de jouer à des jeux AAA à 60 images par seconde dans des titres tels que Lies of P et Shadow of the Tomb Raider, entre autres.

Cependant, lors de nos tests, nous avons constaté que le nouvel appareil photo Center Stage 12MP était capricieux en dehors des fonctions FaceTime et Zoom d'Apple. Bien qu'elle fonctionne, elle n'est pas idéale pour les situations de diffusion, et nous n'avons même pas réussi à la faire fonctionner avec Google Meet. Nous espérons que ces problèmes de jeunesse seront résolus avec la sortie du MacBook Air M4, d'autant plus qu'il se fait attendre.

Malgré des spécifications de base faibles, nous avons donné au MacBook Air M3 une évaluation parfaite de 5 étoiles en juillet 2024, en citant d'excellentes performances, sa conception sans ventilateur à la pointe du marché, son prix inférieur à celui du modèle précédent et une autonomie de batterie d'une journée. Si l'itération M4 suit le même chemin, nous pourrions assister à une augmentation des performances d'environ 25 %, améliorant les fonctionnalités de base de l'itération la moins chère tout en mettant en œuvre certaines des fonctionnalités du MacBook Pro que les fans réclament à cor et à cri. Ce serait un changement bienvenu pour l'un des meilleurs ordinateurs portables de 2025.

Vous aimerez aussi