MacBook Air M4 d'Apple : nouvelles, rumeurs et tout ce que nous savons

Avec l'événement Apple attendu ce mois-ci, un nouveau MacBook Air M4 pourrait bien être l'une des plus grandes révélations technologiques de l'année.

Si Apple dévoile un nouveau modèle de MacBook Air M4 (soit en version 13 pouces, soit 15 pouces, voire les deux), cela serait sans aucun doute un des moments forts de l'événement. Le MacBook Air est en effet l'un des ordinateurs portables les plus populaires au monde.

Cela dit, les derniers MacBook Air lancés, le MacBook Air 13 pouces (M3) et le MacBook Air 15 pouces (M3), ont été commercialisés en mars 2024. On pourrait donc penser qu'il est "trop tôt" pour une nouvelle version avec le M4. Cependant, Apple a déjà sorti plusieurs modèles de MacBook Air en une seule année (la dernière fois en 2020), donc une nouvelle sortie cette année reste possible — d'autant plus que la puce M4 est déjà présente depuis juin dans l'iPad Pro.

Bien sûr, étant donné le style de communication bien connu d'Apple, rien n'est encore gravé dans le marbre. Il est tout à fait possible que cette mise à jour n’arrive pas avant 2025. Néanmoins, les rumeurs continuent de circuler. Tant qu'il n'y a pas d'annonce officielle, il reste important de suivre l'actualité et les spéculations, afin de rester informés des derniers développements.

MacBook Air M4 : L'essentiel en bref

(Image credit: Future)

De quoi s'agit-il ? Le rafraîchissement du MacBook Air M4 d'Apple, selon les rumeurs

Le rafraîchissement du MacBook Air M4 d'Apple, selon les rumeurs Combien coûte-t-il ? Inconnu à ce jour, car il n'a pas été officiellement annoncé

Inconnu à ce jour, car il n'a pas été officiellement annoncé Quand puis-je l'obtenir ? En fonction de la date d'annonce, il pourrait être disponible dès la fin de l'année 2024 ou au cours de l'année 2025.

MacBook Air M4 : Dernières actualités

(Image credit: Future)

Il n'y a pas de date officielle de sortie pour une nouvelle version du MacBook Air M4 pour le moment. Cependant, si un modèle est annoncé lors de l'événement Apple prévu en octobre 2024, le lancement pourrait avoir lieu d'ici la fin du mois.

Et si ce MacBook Air M4 n'est pas révélé à temps pour la période du Black Friday, il est tout à fait possible que le modèle soit lancé début 2025.

Ross Young, un analyste spécialisé dans l'industrie des écrans et souvent bien informé sur les produits Apple, a affirmé que les expéditions de panneaux pour le MacBook Air M4 commenceraient en octobre. Mark Gurman de Bloomberg a également mentionné que le calendrier de ces expéditions coïncide avec la période de lancement qu'il a entendue — Apple prévoyant maintenant de présenter les modèles M4 de 13 et 15 pouces au cours du premier trimestre 2025, probablement en mars au plus tard.

Une autre rumeur de Gurman confirme également cette fenêtre de sortie 2024-2025 pour une mise à jour du MacBook Air M4, donc même si une annonce ce mois-ci est possible, un lancement début 2025 semble plus probable.

MacBook Air M4 : Caractéristiques

(Image credit: Apple)

Il n'y a pas encore de fuites définitives concernant les spécifications du MacBook Air M4, à l'exception du fait qu'il sera équipé de la puce M4.

Si l'on se base sur les précédents modèles de MacBook Air 13 pouces (M3), il est probable que les spécifications incluent jusqu'à 24 Go de mémoire unifiée, jusqu'à 2 To de stockage, ainsi qu'un CPU 10 cœurs, un GPU intégré 10 cœurs, et un moteur neuronal de 38 TOPS pour les charges de travail liées à l'intelligence artificielle, comme on l’a vu sur l’iPad Pro 13 pouces (2024).

Au-delà de cela, il ne reste qu’à attendre pour en savoir plus.

MacBook Air M4 : À quoi s'attendre

Avec l'événement Apple d'octobre 2024 qui approche rapidement, il y a de grandes chances qu'Apple annonce une mise à jour du MacBook Air M4, équipé de la puce M4.

Cependant, l'incohérence d'Apple dans l'annonce de nouveaux produits est bien connue. Il est donc tout aussi probable que l’événement se termine sans mention d’un nouveau MacBook Air M4, avant d’avoir une sortie rapide début 2025.

On verra bien ce qu'Apple nous réserve lors de l'événement d'octobre 2024, et nous aurons bientôt la réponse.