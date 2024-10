MacBook Pro M4 : une fuite révèle 16 Go de RAM d’entrée de gamme

Le MacBook Pro d'Apple équipé d'une puce M4 devrait être dévoilé le mois prochain, si les rumeurs sont exactes, et une nouvelle fuite confirme que les appareils sont imminents, sous la forme d'une photo d'une boîte de vente au détail présumée pour l'ordinateur portable de nouvelle génération.

Cette photo a été postée par un habitué des fuites sur X, ShrimpApplePro (hat tip to Wccftech ), bien qu'elle soit accompagnée de quelques mises en garde de poids.

M4 14” Macbook Pro ? Not confirmed, take it with a pin of salt. I got sent this. pic.twitter.com/kbIRYurndwSeptember 29, 2024

Comme vous pouvez le voir dans le message, il ne s'agit pas d'une image provenant directement de l'auteur de la fuite, mais d'une image qui leur a été envoyée, de sorte qu'ils ne peuvent pas garantir qu'elle est authentique ou non, et nous devons suivre le conseil de ShrimpApplePro de prendre quelques pincettes.

En fait, nous serions plus généreux dans l'assaisonnement, car il y a certainement des points de désaccord sur la photo qui a fuité. Plongeons dans le vif du sujet et discutons-en maintenant...

Analyse : Le cas du MacBook Pro et de l'illusion d'optique

Tout d'abord, nous devons garder à l'esprit que l'auteur de la fuite admet qu'il faut être prudent avec celle-ci, et aussi que ce genre d'images peut être truqué et Photoshopé, sans aucun doute. Le fait que l'image soit floue n'est pas très utile, de même que les reflets et les reflets légers qui empêchent de lire facilement le texte en petits caractères - ce qui, en soi, peut éveiller des soupçons.

Compte tenu de la qualité de la photo, vous pouvez vous demander pourquoi l'auteur n'a pas pris une autre photo pour s'assurer qu'il avait une photo décente de la boîte du prétendu MacBook Pro. Il est possible que la personne qui a pris la photo n'ait pas eu beaucoup de temps pour le faire, ou plutôt qu'elle n'était pas censée le faire, et qu'elle ait pris une photo rapide avec son téléphone pendant que personne ne regardait.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Les points de discorde mentionnés sont, tout d'abord, comme indiqué dans ce fil de discussion X, que la description sur la boîte mentionne encore un "Apple ID" plutôt que son nouveau nom, "Apple Account". Cependant, comme le souligne ShrimpApplePro, il est en réalité précisé que les spécifications techniques de l’iPhone 16 parlent toujours de l’Apple ID.

Cette boîte comporte également un code QR (style iPhone), ce qui n'apparaît pas dans l'emballage actuel des MacBook Pro. Il est donc possible que ce soit une nouvelle fonctionnalité ajoutée à la gamme d'ordinateurs portables d’Apple.

Un autre point curieux dans la description est que la boîte semble mentionner un "MacBook Pro 16 pouces" selon certains angles, mais en y regardant de plus près, et en zoomant, on pourrait y voir inscrit "14 pouces". En fonction de ce que l’on cherche, les deux tailles peuvent être perçues, un peu comme dans une illusion d'optique. Néanmoins, il faut reconnaître que l’inscription pourrait effectivement être "16 pouces", ce qui indiquerait probablement une contrefaçon (Apple ne laisserait pas passer une telle erreur sur un emballage officiel).

Au final, l'image semble convaincante au premier coup d'œil, mais compte tenu des détails soulevés, des reflets et de la flou, il y a de sérieux doutes, et il faut rester sceptique. Cependant, on peut tout de même garder espoir. D'ailleurs, les spécifications sur la boîte indiquent qu'il s'agit d'un MacBook Pro M4 avec un CPU à 10 cœurs et un GPU à 10 cœurs, ce qui correspond au processeur M4 que l'on trouve dans les iPad Pro haut de gamme actuellement, ainsi qu'aux rumeurs selon lesquelles ce serait l'un des processeurs utilisés dans la prochaine génération de MacBook Pro.

Plus excitant encore, il s’agit d’un MacBook Pro 14 pouces M4 avec 16 Go de RAM, et comme l’a aussi souligné un post sur X, les configurations personnalisées de MacBook (où la RAM ou le stockage sont augmentés) ne montrent généralement pas la mémoire sur l’emballage. Donc, avec les 16 Go imprimés sur la boîte, cela pourrait indiquer qu’il s’agit du modèle de base, ce qui pourrait être un autre indice que, peut-être – juste peut-être – Apple pourrait enfin doter son MacBook Pro 14 pouces M4 de base de 16 Go de mémoire unifiée.

Parmi toutes les rumeurs qui circulent autour du MacBook Pro M4, celle-ci semble la plus cohérente – il est effectivement temps qu’un ordinateur portable destiné aux professionnels soit équipé de 16 Go en standard. D’autant plus qu’Apple mise de plus en plus sur l’intelligence artificielle avec Apple Intelligence, qui sera au cœur des futurs Mac et appareils sous iOS.