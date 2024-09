Samsung Galaxy S26 : des gains de performance majeurs attendus

À quatre mois de la sortie du Samsung Galaxy S25, il semblerait qu'il soit temps de commencer à parler du Samsung Galaxy S26, qui devrait offrir des gains de performance significatifs lors de son lancement au début de l'année 2026.

Les téléphones phares deviennent toujours plus rapides d'une année sur l'autre, bien sûr, mais un nouveau rapport de PhoneArena basé sur une source en Chine suggère que nous sommes à la recherche d'un saut substantiel en termes de puissance, grâce au chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Nous n'avons pas encore vu le chipset Snapdragon 8 Gen 4 - il devrait être présenté le mois prochain - mais son successeur sera apparemment doté d'une technologie 3 nanomètres de nouvelle génération (de meilleures performances avec une plus grande efficacité énergétique, essentiellement).

Les vitesses d'horloge les plus élevées (une mesure de la vitesse de calcul) sur ce nouveau chipset atteindront apparemment 5 GHz, selon cette source. L'actuel Snapdragon 8 Gen 3 plafonne à 3,4 GHz, ce qui représenterait un grand bond en avant en deux ans.

Chips avec tout le reste

Le Galaxy S24 Plus (Image credit: Future / Axel Metz)

Ce matin, nous avons vu des fuites de scores de référence suggérant que le Samsung Galaxy S25 Ultra - équipé du Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm - pourrait avoir assez de puissance pour battre l'iPhone 16 Pro Max en termes de puissance brute.

Cependant, il y a toujours une complication avec les téléphones phares de Samsung : certaines années, la société équipe certains modèles de puces Qualcomm et d'autres de ses propres puces Exynos, en fonction de l'endroit où ils sont vendus dans le monde.

C'est ce qui s'est passé avec le Samsung Galaxy S24 et le Galaxy S24 Plus, mais pas avec le Samsung Galaxy S24 Ultra. Nous devrons attendre de voir quel sera le mélange avec le Galaxy S25, ce qui pourrait alors nous donner des indices sur le Galaxy S26.

On pourrait arguer que toute cette puissance de haut niveau n'est pas vraiment nécessaire pour l'utilisation quotidienne d'un téléphone, mais il y a deux scénarios dans lesquels elle peut faire une différence notable : en jouant à des jeux exigeants sur votre mobile, et en utilisant des outils d'IA générative - et ces jeux et outils sont susceptibles d'être de plus en plus exigeants d'ici à 2026.

