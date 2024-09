ChatGPT 4o-mini : Les 4 meilleures nouveautés

OpenAI a amélioré le modèle GPT-4o mini de ChatGPT avec une série de nouvelles fonctionnalités, bien que cela se soit fait sans l'effervescence habituelle. Jusqu'à présent, la version plus petite et plus rapide du modèle GPT-4o, le GPT-4o mini, manquait de nombreuses fonctionnalités de son grand frère – ce qui n’est pas surprenant, étant donné qu’elle dispose de moins de puissance pour accomplir les mêmes tâches.

Cependant, l'efficacité et la rapidité de ce modèle mini étaient déjà des atouts suffisamment séduisants pour de nombreux utilisateurs de ChatGPT. Aujourd'hui, quatre des plus grandes mises à jour rapprochent ce modèle des performances du GPT-4o.

Création d'images

(Image credit: Screenshot/ Eric Schwartz)

Le modèle 4o-mini peut maintenant générer des images basées sur des invites textuelles comme le modèle GPT-4o complet. Bien que le fonctionnement soit le même en termes de création d'images à partir de texte sur ChatGPT, la taille du modèle pourrait accélérer un peu la production. En outre, il est peu probable que cela ait une incidence sur le résultat, car les deux modèles s'appuient sur le modèle de génération d'images DALL-E 3 d'OpenAI.

Navigation

(Image credit: Screenshot/ Eric Schwartz)

L'une des principales limites du mini-modèle GPT-4o était sans doute l'absence d'accès à Internet. Désormais, vous pouvez utiliser le modèle par l'intermédiaire de ChatGPT pour effectuer des recherches en ligne plus rapidement qu'avec GPT-4o. Cela signifie que vous pouvez obtenir des informations actualisées au lieu de vous fier uniquement à sa base de connaissances pré-entraînée. Il est essentiel de disposer de cette option lorsqu'il s'agit de vérifier les faits et de comparer les informations. Le GPT-4o est donc à la hauteur du modèle plus grand, mais il est lié à la vitesse du modèle mini.

Téléchargement et compréhension

(Image credit: Screenshot/ Eric Schwartz)

L'une des limitations les plus importantes du modèle GPT-4o mini par rapport au reste de l'écurie était son manque d'options de téléchargement. Désormais, les utilisateurs de ChatGPT peuvent utiliser le modèle pour analyser, résumer et discuter des documents et des images téléchargés. Les fonctions de traitement visuel du modèle lui permettent de comprendre et d'expliquer les images téléchargées tout comme les textes envoyés à ChatGPT. Cette capacité permet aux utilisateurs de travailler plus facilement avec des données visuelles complexes pour des besoins éducatifs ou personnels.

Mémoire

(Image credit: Screenshot/ Eric Schwartz)

Si vous ne vous souvenez pas de toutes les nouvelles fonctionnalités ou si vous en oubliez une, le modèle GPT-4o mini peut vous aider, car il accède désormais à la fonction de mémoire disponible pour les autres modèles ChatGPT. Cela lui permet de se souvenir des conversations précédentes avec des utilisateurs spécifiques et d'adapter les interactions en conséquence. Ainsi, même après avoir terminé une conversation avec ChatGPT via le modèle 4o-mini, vous pouvez revenir et obtenir des réponses plus pertinentes, un suivi des discussions antérieures et la reconnaissance de vos préférences. En d'autres termes, le fait d'être mini ne signifie pas qu'il ne peut pas gérer des interactions à long terme.

