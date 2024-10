Google se lance dans l’IA "pensante" face à OpenAI

Le mois dernier, OpenAI a intégré à ChatGPT de nouveaux modèles appelés o1-preview et o1-mini, conçus pour "prendre plus de temps avant de répondre", et il semble que Google ne soit pas loin derrière avec sa propre IA capable de réflexions plus poussées.

Selon Bloomberg, Google développe également une intelligence artificielle qui se rapprocherait davantage de la capacité humaine à raisonner, probablement pour sa plateforme Gemini. Pour l'instant, Google n'a fait aucun commentaire officiel.

Ces modèles, qui ne se précipitent pas pour fournir une réponse, sont réputés plus performants dans la résolution de problèmes nécessitant plusieurs étapes, notamment en mathématiques et en programmation. D'après les restrictions mises en place par OpenAI sur les modèles o1, ces derniers nécessitent aussi davantage de puissance de calcul et consomment plus d'énergie.

Bloomberg ne précise pas quand Google pourrait lancer cette IA "réfléchie", mais il semble que des progrès aient été réalisés "ces derniers mois", apaisant ainsi les inquiétudes internes sur un possible retard face à OpenAI. On peut donc s’attendre à voir cette technologie plus tôt que prévu.

Je pense, donc AI

Le modèle o1 est en avant-première (Image credit: OpenAI)

Techniquement, ces nouveaux modèles utilisent ce que l'on appelle l'invite de chaîne de pensée (chain-of-thought prompting) : l'IA passe par plusieurs étapes, considère différentes réponses possibles, et débat avec elle-même pour trouver la solution la plus adéquate.

Avec ChatGPT et les modèles o1, un message "réflexion en cours" s’affiche pendant que l’IA travaille à travers ces étapes. D’après les tests effectués, ces modèles sont plus performants que GPT-4o pour résoudre des énigmes et des problèmes complexes.

On peut supposer que ce que Google prépare suivra une approche similaire. Pour l'instant, OpenAI a limité l’accès à o1-preview et o1-mini aux utilisateurs abonnés à ChatGPT, et il sera intéressant de voir si l’équivalent de Google nécessitera aussi un abonnement avancé à Gemini (disponible pour 19,99 $ / 18 €).

Toujours d’après Bloomberg, le développement de l'IA chez Google est ralenti par des préoccupations éthiques, une volonté de se montrer digne de confiance et des intérêts divergents au sein de son vaste écosystème. Mais avec OpenAI, Meta, et Microsoft occupés à améliorer leurs propres IA, la pression monte pour Google.