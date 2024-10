Le MacBook Air en verre pourrait arriver plus vite que prévu

Les rumeurs selon lesquelles Apple voudrait lancer des produits Mac entièrement en verre ne sont pas nouvelles, mais un récent dépôt de brevet nous donne un aperçu plus précis de la façon dont un MacBook Air tout en verre pourrait fonctionner.

D’après un rapport de Patently Apple, Apple a remporté deux nouveaux brevets récemment, dont un pour un boîtier en verre destiné à un futur MacBook Air, qui pourrait intégrer un clavier et un pavé tactile virtuels. En 2023, il avait déjà été révélé qu'Apple avait breveté un design pour un iMac constitué d'une feuille de verre. Apparemment, Apple travaille sur ce concept de design depuis au moins 2011, et ces nouveaux brevets montrent que ce ne sont pas des idées isolées, mais peut-être une tendance qui pourrait un jour aboutir à la production.

Les brevets décrivent un boîtier électronique qui assure des fonctions d'entrée/sortie (I/O). Cela signifie que "l'interface utilisateur fait partie du boîtier, qui reçoit ou fournit des informations pour l'appareil." Une ou plusieurs surfaces du boîtier seraient configurées pour accepter ou fournir des informations lorsque l'appareil ou les surfaces concernées sont activés. Le boîtier devient donc une partie intégrante du système, et non un mécanisme séparé.

Malgré toute la technologie sophistiquée que renfermerait ce boîtier en verre, rendant potentiellement l'appareil plus fragile, l’idée est d'envelopper et de protéger les composants internes tout en ayant un design élégant.

Cette innovation récente s'accorde bien avec un précédent brevet concernant des dispositifs pour les doigts, qui pourraient être "utilisés avec des claviers en verre pour adoucir la pression exercée par les doigts sur une surface en verre solide."

Une touche de luxe ou un désastre en puissance pour Apple ?

(Image credit: Apple / Patently Apple)

Même si le concept d’un MacBook Air et d’un iMac en verre semble vraiment luxueux, cela ressemble davantage à une preuve de concept qu’à un produit véritablement destiné au grand public.

Le plus grand inconvénient de toute technologie fabriquée en verre est évidemment sa fragilité. Peut-être qu’un iMac en verre pourrait fonctionner s’il était conçu avec un matériau similaire à celui des pare-brises, ce qui le rendrait difficile à casser.

Mais un MacBook Air en verre semble être une véritable catastrophe en préparation, surtout pour les personnes ayant des enfants ou des animaux domestiques (imaginez un enfant de deux ans qui le fait tomber de la table), mais aussi pour les adultes avec des handicaps moteurs qui pourraient craindre de le faire tomber par inadvertance ou de l’endommager.

En réalité, cela semble être un produit de luxe destiné aux clients les plus aisés d’Apple, car il n’y a aucun doute qu’un tel appareil serait extrêmement coûteux, étant donné la technologie avancée et les matériaux de haute qualité nécessaires à sa fabrication. Et cela sans même parler de plus de dix ans de recherche et développement qu’Apple voudra naturellement amortir.

Cela dit, au final, ce genre de produit attirerait sûrement les fans les plus fidèles d'Apple, qui seraient probablement prêts à acheter ces ordinateurs, peu importe leur coût ou leur manque de praticité, ce sur quoi Apple pourrait bien compter au final.