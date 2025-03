iPhone 17 : les dernières fuites montrent comment le verre s’intègre au métal dans les nouveaux modèles

De nouvelles maquettes de l'iPhone 17 sont apparues en ligne

Ils montrent les contours en verre et en métal des Pro et Pro Max

Une refonte substantielle est attendue pour les deux modèles supérieurs

La saison des fuites et rumeurs autour de l’iPhone 17 est bel et bien lancée. Quelques jours après la publication en ligne de maquettes des futurs modèles phares d’Apple attendus pour 2025, une nouvelle série d’images permet d’en découvrir un peu plus sur le design mêlant verre et métal de l’iPhone 17.

Ces nouvelles maquettes proviennent du leaker bien connu @SonnyDickson. On y distingue les quatre versions : l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max (ou peut-être iPhone 17 Ultra).

Ces maquettes sont basées sur des schémas issus de la chaîne d’approvisionnement. Elles servent aux fabricants d’accessoires pour préparer leurs produits avant le lancement officiel. Elles offrent aussi un aperçu anticipé du design des appareils.

Le nouveau design des iPhone 17 Pro et 17 Pro Max, avec une large barre pour les capteurs photo à l’arrière, avait déjà fait l’objet de nombreuses fuites. On peut également observer la version plus discrète de cette barre, censée équiper l’iPhone 17 Air.

Nouveau design en métal et en verre

Here's another look at some iPhone 17 dummies, Notice on the Pro models where the glass will change. pic.twitter.com/lJDc5KXsV9March 20, 2025

Ce que révèlent ces nouvelles maquettes, et que les fuites précédentes montraient peu, c’est la manière dont le verre et le métal seront associés sur ces modèles. On distingue une légère démarcation sous la barre photo des versions Pro et Pro Max.

Cette partie serait en verre, pour permettre la recharge sans fil via MagSafe. Le reste serait en aluminium, ce qui marque une rupture par rapport aux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.

Le design de l’iPhone 17 classique semble quant à lui très proche de celui de l’iPhone 16. En revanche, l’iPhone 17 Air, qui succède à l’iPhone 16 Plus, est un tout nouveau modèle. Il serait ultra-fin, sans équivalent dans la gamme actuelle.

D’autres rumeurs évoquent aussi des améliorations au niveau de la mémoire, des capteurs photo, de l’enregistrement vidéo, ainsi qu’une possible fonction de recharge sans fil inversée.

La gamme devrait être dévoilée en septembre. Il faudra attendre cette présentation pour confirmer quelles nouveautés seront effectivement au rendez-vous.