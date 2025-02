N'achetez pas de MacBook Air maintenant, une version M4 arrive bientôt

La date de sortie du MacBook Air M4 pourrait être imminente

Les Apple Stores se préparent et réduisent les stocks du MacBook Air M3

Le nouvel ordinateur portable devrait apporter de modestes améliorations

On entend parler depuis des mois du lancement imminent d’un nouveau MacBook Air équipé de la puce M4, et il semble que la date approche à grands pas. Si l’achat d’un MacBook Air est dans vos projets, mieux vaut patienter encore un peu.

C’est en tout cas ce qu’affirme Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, dans sa newsletter Power On. Selon lui, les Apple Store se préparent à l’arrivée du nouveau MacBook Air. Un signe révélateur ? Les stocks de MacBook Air M3 sont en train de diminuer, ce qui signifie que les modèles actuels seront bientôt plus difficiles à trouver.

En général, c’est un indice clair qu’un nouveau produit est sur le point d’être lancé. Apple n’a aucun intérêt à maintenir des stocks élevés d’un appareil qui s’apprête à être remplacé.

Autre indice : Gurman explique que les équipes marketing, commerciales et retail d’Apple se mettent en ordre de marche pour le lancement du MacBook Air M4, attendu pour le mois de mars. Son historique en matière de prédictions est fiable, ce qui renforce la probabilité d’une sortie imminente.

Accrochez-vous encore un peu

Tout cela signifie qu’acheter un MacBook Air maintenant n’est pas forcément une bonne idée. Si vous le faites, vous risquez de vous retrouver avec un modèle M3 rapidement dépassé par la version M4.

Comme on l’a vu avec le MacBook Pro et l’iPad Pro, la puce M4 devrait offrir une amélioration notable par rapport à la M3, sans pour autant révolutionner la gamme. On peut s’attendre à une augmentation du nombre de cœurs, une efficacité accrue du Neural Engine et une meilleure bande passante mémoire.

En dehors de la nouvelle puce, peu de changements sont attendus. Le design devrait rester identique, tout comme les haut-parleurs. Quant au MacBook Air avec écran OLED, il faudra patienter encore quelques années avant de le voir arriver.

Reste que la mise à jour vers la puce M4 en fait une évolution suffisamment intéressante pour mériter d’attendre. Si vous êtes sur le point de craquer pour un MacBook Air, patienter encore quelques semaines pourrait être un choix judicieux.

