Pas de Beats 360 pendant la keynote Apple, mais leur sortie pourrait n’être qu’une question de semaines

Plusieurs indices pointent vers un lancement des Beats 360 plus tard en septembre

Et ce malgré le grand événement organisé tout récemment par Apple, propriétaire de Beats

De nombreux détails sur ce nouveau casque sont désormais connus

Les améliorations des AirPods 5 reprennent plusieurs des meilleures fonctions des AirPods Pro, mais elles ont constitué une maigre consolation pendant un événement Apple où certains espéraient des annonces audio plus ambitieuses. Pas d’AirPods avec caméras, pas de nouveau HomePod malgré les nombreux indices, et aucun nouveau casque Beats.

Ce dernier point pourrait toutefois être corrigé avant la fin du mois. Pourquoi ? Parce que selon MacRumors, Apple vient de publier une mise à jour du firmware destinée aux Beats 360. Oui, ces mêmes Beats 360 qui font l’objet de rumeurs depuis plusieurs mois mais qui n’ont toujours pas été officiellement annoncés.

Pourquoi Apple mettrait-elle à jour un casque qui n’existe pas encore officiellement ? Il faut rappeler que l’appareil a déjà été aperçu à de nombreuses reprises, Apple l’ayant notamment confié à plusieurs joueurs de football pendant la Coupe du monde afin qu’ils le portent pendant le tournoi. Même les sportifs célèbres ont besoin de mettre leurs appareils à jour, après tout.

Rien n’indique ce que contient cette mise à jour, mais ce détail importe finalement peu. Tout l’intérêt réside dans ce qu’elle suggère.

Cette récente mise à jour logicielle pousse désormais beaucoup d’observateurs à penser que les Beats 360 seront dévoilés à un moment ou à un autre en septembre.

Apple vient certes d’organiser son grand événement produit annuel le 9 septembre, mais cela n’exclut absolument pas l’arrivée de nouveaux appareils Beats. La marque laisse généralement sa filiale fonctionner de manière assez indépendante.

Il aurait même été assez étrange de voir les Beats 360 présentés pendant l’événement Apple précisément pour cette raison.

Le design des Beats 360 est désormais bien connu grâce aux nombreuses fuites — sans oublier que le casque s’est littéralement retrouvé autour du cou, sur la tête ou accroché au sac de plusieurs footballeurs il y a quelques mois. Sur le papier, il semble représenter une évolution importante par rapport aux précédents modèles, même s’il reste difficile de savoir comment cette nouvelle gamme se positionnera face aux produits existants.

Le dernier lancement de Beats remonte à octobre 2025 avec les Powerbeats Fit. La marque pourrait donc reprendre une fenêtre similaire, entre fin septembre et début octobre, pour son nouveau produit. Ou ses nouveaux produits ? Seuls les Beats 360 ont fait parler d’eux jusqu’à présent, mais rien n’empêche l’arrivée de modèles sous d’autres formats.