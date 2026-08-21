Le Sony WH-1000XM4 pourrait faire son grand retour — avec du Bluetooth 6.0, mais un prix pas si attractif

Une fuite concernant le WH-1000XM4C suggère qu’un successeur du WH-1000XM4 est en préparation

Il pourrait conserver un design similaire, tout en adoptant le Bluetooth 6.0 et une autonomie de 34 heures

Son prix devrait tourner autour de 250 €

Sony semble vouloir faire revenir son WH-1000XM4 maintes fois récompensé dans une nouvelle version plus abordable. Ce nouveau modèle, dévoilé par une fiche technique consultée par WinFuture, serait conçu pour concurrencer les casques ANC abordables de Bose et Sennheiser, ainsi que le nombre croissant de modèles impressionnants proposés par les marques audio chinoises.

TechRadar avait attribué cinq étoiles au Sony WH-1000XM4 original lors de son test, allant jusqu’à le qualifier à l’époque de meilleur casque jamais conçu. Il est également resté pendant de nombreux mois en tête des recommandations parmi les meilleurs casques à réduction de bruit, même après le lancement de son successeur, le Sony WH-1000XM5.

Cette nouvelle version semble avoir été pensée pour être plus abordable. Et même si elle paraît presque identique, quelques différences importantes distinguent le nouveau WH-1000XM4C de l’original. Son prix devrait avoisiner les 250 €, soit nettement moins que les 379 € demandés au lancement du précédent modèle. Le WH-1000XM4 peut toutefois désormais se trouver à des tarifs bien inférieurs selon les offres.

Sony WH-1000XM4C vs Sony WH-1000XM4 : quelles différences ?

The new WH-1000XM4C to ship with 40mm drivers, BT v6.0 and ANC.🔋 Up to 27 hours with ANC / 34 hours without⚖️ 253g weight🎧 4–40,000Hz frequency rangeSony is reportedly targeting a price of around €250, significantly below the original €379 launch price.#Sony pic.twitter.com/Jg1matjK9tAugust 19, 2026

Les principales caractéristiques semblent rester inchangées. WinFuture rapporte que le nouveau WH-1000XM4C conserve une réponse en fréquence comprise entre 4 et 40 000 Hz et un poids similaire de 253 g. Son apparence est également identique, mais en regardant attentivement, le logo NFC situé sur l’écouteur gauche a disparu. Il s’agit vraisemblablement de l’un des changements opérés pour réduire les coûts.

L’autonomie semble également diminuer légèrement, sans que la différence soit énorme. La fiche technique ayant fuité évoque 27 heures avec l’ANC activée et 34 heures sans. Cela représente quatre heures de moins que l’original, mais reste largement suffisant pour les trajets quotidiens et une utilisation occasionnelle.

La fuite indique que Sony utiliserait une nouvelle fois des transducteurs de 40 mm. La qualité sonore devrait donc rester très proche de celle du modèle original. Le Bluetooth passerait en revanche à la version 6.0.

Ce sont pour l’instant toutes les informations disponibles. Une précédente fuite évoquait déjà un prix de vente prévu de 250 €.

C’est nettement moins qu’auparavant, mais ce tarif ne ferait pas forcément du nouveau Sony une affaire évidente face à des concurrents comme le Bose QuietComfort Ultra, le Bose QuietComfort plus abordable, le Sennheiser Momentum 4 Wireless régulièrement proposé en promotion ou encore le 1More SonoFlow Pro HQ51 au rapport qualité-prix particulièrement agressif.

Le nouveau Sony devrait offrir un meilleur son que le SonoFlow — les casques Sony testés par TechRadar ont toujours proposé d’excellentes performances sonores pour leur prix. Mais les casques ANC de Bose dominent actuellement ce domaine et seront difficiles à battre.