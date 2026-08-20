6 excellents casques et écouteurs abordables pour les étudiants — dont un modèle 5 étoiles et un Sony aux fonctions dignes du haut de gamme

Un bon casque n’a pas besoin de coûter une fortune. Si la rentrée approche et qu’il vous faut un casque ou des écouteurs abordables pour bloquer les distractions pendant vos révisions, TechRadar est là pour vous aider.

Chaque année, TechRadar teste des dizaines de casques et d’écouteurs. Certains excellents modèles haut de gamme passent entre les mains de la rédaction, mais plusieurs options abordables ont également fait forte impression. Voici les modèles à petit prix les mieux notés lors des tests, et ceux que TechRadar recommande aux étudiants qui veulent en avoir un maximum pour leur argent.

Pour un casque circum-auriculaire, le premier choix est le CMF Headphone Pro. Lors du test, il a été estimé qu’il « pourrait facilement coûter deux fois plus cher », notamment grâce à son « son étonnamment énergique et avide de basses » et à son « autonomie exceptionnelle ». Du côté des écouteurs, les Nothing Ear (a) constituent la première recommandation. Ils ont obtenu la note parfaite de cinq étoiles lors du test.

La suite rassemble d’autres excellents modèles à petit prix. Le bouton « Lire la suite » permet de retrouver le détail du verdict pour chacun.