IFA 2026 : les 9 nouveautés audio qui ont le plus marqué le salon

L’IFA est l’immense salon technologique organisé chaque année à Berlin. C’est aussi l’un des rendez-vous où les grands noms de l’audio et de la Hi-Fi dévoilent leurs dernières innovations portables — et l’édition 2026 a livré l’une des sélections de produits les plus riches et variées de ces dernières années.

Voici les casques et écouteurs qui ont particulièrement retenu l’attention de TechRadar à l’IFA 2026. Les équipes présentes sur place ont largement dépassé leurs 10 000 pas quotidiens pendant les deux premiers jours du salon, tandis qu’une partie de la rédaction suivait les annonces depuis les bureaux.

Plusieurs produits de cette sélection ont également été nommés parmi les 25 récompenses « Best in Show » de TechRadar pour l’IFA 2026, et certains les ont même remportées.

Une sélection séparée rassemble les principaux gagnants. Ici, l’accent est mis sur les écouteurs et casques nouveaux, intéressants et parfois délicieusement rétro.

Certaines nouveautés ont déjà fait l’objet de présentations ou de premières prises en main plus détaillées, mais cette sélection permet de réunir l’essentiel.

Direction Berlin. Willkommen !

Noise Master Buds Open avec Sound by Bose

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Un spécialiste audio encore relativement méconnu qui s’associe à Bose pour créer des écouteurs ouverts évoquant quelque peu la série Star Trek des années 1960 : difficile de trouver proposition plus typique de l’IFA.

Les Master Buds Open viennent de Noise, une importante marque indienne spécialisée dans les produits connectés et les technologies intelligentes, également connue sous le nom de « Gonoise » sur son site.

L’entreprise ambitionne désormais de se développer à l’international.

L’argument qui attire immédiatement l’attention est naturellement la collaboration avec Bose et la présence de la technologie Sound by Bose.

Mais leur design ergonomique à clip, associé à un boîtier particulièrement premium, mérite également d’être souligné.

Amit Khatri, cofondateur de Noise, a déclaré lors du lancement :

« La Master Series a été imaginée comme l’expression ultime de notre approche premium, réunissant un design réfléchi, un son exceptionnel et des expériences réellement utiles pour les utilisateurs. L’accueil réservé aux Master Buds, Master Buds 2 et Master Buds Max a été phénoménal, et avec les Master Buds Open, la gamme entre dans son prochain chapitre naturel. »

Noise n’a pas encore confirmé le prix ni les caractéristiques complètes des Master Buds Open. Ces informations doivent être communiquées à l’approche du lancement, prévu pour la fin septembre 2026.

Belkin SoundForm Isolate et SoundForm Dot Buds

Toute personne qui utilise régulièrement des accessoires de recharge connaît probablement Belkin pour ses batteries externes, ses coques ou ses câbles.

La gamme de la marque s’étend néanmoins de plus en plus, et quelques produits prometteurs apparaissent désormais dans le domaine audio.

À l’IFA 2026, Belkin a dévoilé deux nouvelles paires d’écouteurs particulièrement abordables, toutes deux équipées d’une réduction active du bruit et proposées très en dessous du prix de nombreux concurrents.

Les SoundForm Isolate Buds sont annoncés à 39,99 £, tandis que les SoundForm Dot Buds descendent à 29,99 £. Aucun tarif français officiel n’était encore affiché pour ces nouveaux modèles lors de la vérification.

Les noms sont imposants, mais une courte écoute à Berlin a montré que leur rendu audio l’était également au regard de leur prix.

Beyerdynamic Aventho Y

Faut-il vraiment « trouver son pourquoi » pour apprécier la musique ? Peut-être pas, mais le tarif des nouveaux casques circum-auriculaires Beyerdynamic peut constituer une excellente raison de les préférer à des modèles beaucoup plus haut de gamme.

Beyerdynamic présente l’Aventho Y comme son « casque le plus personnel à ce jour, conçu pour s’adapter à votre façon d’écouter ».

Sans surprise en 2026, une réduction active du bruit fait partie de l’équipement.

Mais une caractéristique se distingue particulièrement : plus de 90 heures d’autonomie annoncées.

Les quatre couleurs — Liquid Black, Blue Fusion, Soft Jade et Peach Blush — sont également assez voyantes, même si Beyerdynamic n’a jamais hésité à proposer des designs originaux.

Le tout est commercialisé 149 € en Europe, un tarif confirmé par Beyerdynamic.

À ce prix, cette autonomie constitue probablement l’un de ses arguments les plus sérieux.

Baseus Bowie MC2 NC

L’une des annonces les plus surprenantes de l’IFA vient de Baseus, qui a présenté une nouvelle déclinaison d’un modèle d’écouteurs ouverts encore très récent.

Les Baseus Bowie MC2 à clip venaient à peine de passer plusieurs semaines en test lorsque la marque a dévoilé les Bowie MC2 NC.

La grande nouveauté est facile à deviner d’après leur nom : ils ajoutent la réduction de bruit.

L’ANC et une conception ouverte — particulièrement sous forme de clip d’oreille — ne sont pas toujours les meilleurs alliés.

Il reste donc à vérifier si Baseus parvient réellement à faire fonctionner cette association.

Le modèle est annoncé à 99,99 dollars, contre 79,99 dollars pour les Bowie MC2 classiques. Ces derniers sont actuellement commercialisés à 89,99 € sur le site européen de Baseus, mais aucun tarif France ou Europe propre au nouveau MC2 NC n’était encore confirmé.

La base technique étant déjà très convaincante, le résultat mérite néanmoins d’être surveillé.

JLab JBuds Open Sport 2, JBuds Go Sport ANC et JBuds Mini ANC

Trois produits dans une même entrée.

JLab a dévoilé plusieurs nouveautés à l’IFA, mais la vedette revient à un produit déjà connu qui se présente désormais sous un nouveau jour.

Lors de leur première présentation en janvier, les minuscules JBuds Mini ANC avaient déjà impressionné par leur capacité à tenir facilement sur un porte-clés, avec un prix inférieur à celui de certains porte-clés premium.

Ils deviennent désormais officiellement compatibles avec le réseau Localiser d’Apple — une intégration encore relativement rare en dehors des AirPods et produits Beats.

Un iPhone peut donc servir à retrouver les écouteurs égarés.

Puisque JLab encourage justement à accrocher leur boîtier aux clés, celui-ci peut presque remplacer un AirTag 2.

Les JBuds Mini ANC sont annoncés à 42,99 $ / 39,99 £, aucun prix français officiel spécifique à cette nouvelle version compatible Localiser n’étant encore affiché.

Les JBuds Open Sport 2 sont de nouveaux écouteurs ouverts à crochets qui succèdent aux JBuds Open Sport. Ils doivent coûter 52,99 $ / 49,99 £.

Les JBuds Go Sport ANC sont quant à eux attendus à la mi-septembre au tarif de 42,99 $ / 39,99 £.

Et le « Jelle » ?

Il s’agit d’une nouvelle gamme de couleurs inspirées des vernis à ongles en gel, proposée sur les Mini ANC ainsi que sur les JBuds Lux ANC.

Le casque JBuds Lux ANC classique est actuellement affiché à 99,99 € sur JLab France, mais les nouvelles finitions Jelle n’y disposent pas encore d’un tarif spécifique.

Contrairement aux nombreux casques en plastique noir mat, ces nouvelles finitions sont brillantes. Très brillantes.

Philips Fidelio L5

Les nouveaux casques sans fil Philips seront lancés en octobre 2026 et la marque affirme qu’ils bénéficient de sa « réduction active du bruit la plus intelligente à ce jour ».

Les Fidelio L5 intègrent des transducteurs de 36 mm à dôme recouvert de céramique et suspension en soie tissée, ainsi que le codec LDAC pour une meilleure qualité audio.

Ils prennent également en charge le Bluetooth 6.0, le codec LC3 plus efficace et Auracast.

Une connexion USB-C filaire permet d’écouter de l’audio haute résolution jusqu’en 96 kHz / 24 bits.

L’autonomie atteint jusqu’à 60 heures, ou 50 heures avec l’ANC activée, tandis qu’un système composé de cinq microphones doit améliorer à la fois les appels et la réduction de bruit.

Les composants remplaçables occupent une place importante à l’IFA cette année, notamment avec l’évolution de la législation européenne sur les batteries.

Philips indique que les coussinets et la batterie rechargeable pourront être facilement remplacés par l’utilisateur.

L’application Philips Headphones ajoute un « AI Neural EQ » ainsi qu’une compatibilité avec l’audio spatial.

Le casque utilise également du plastique recyclé certifié GRS, tandis que l’emballage fait appel à du carton recyclé certifié FSC et à des inserts imprimés sur papier recyclé.

Les Philips Fidelio L5 seront disponibles à partir d’octobre 2026 au tarif de 199,99 €.

Leur apparence est beaucoup plus conventionnelle que celle de certains autres produits de cette liste, mais un excellent casque ANC n’a pas besoin d’un design extravagant.

Anker Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro

(Image credit: Anker)

Les meilleures technologies portables sont celles qui apportent un véritable bénéfice au quotidien, et mieux dormir en constitue un exemple évident.

Les Soundcore Sleep Earbuds 4 Pro utilisent des capteurs optiques PPG placés dans l’oreille pour suivre la fréquence cardiaque.

La forte concentration de capillaires dans le canal auditif permet d’obtenir des données particulièrement précises.

Ces informations sont ensuite envoyées vers l’écran intégré au boîtier, qui devient une sorte de SleepHub autonome ne nécessitant pas le téléphone.

Les écouteurs proposent aussi une réduction active du bruit de 30 dB.

Le boîtier peut détecter les ronflements d’un partenaire — ou d’un chien — puis générer un masquage sonore adapté.

Malgré toute cette technologie, le boîtier des écouteurs est plus fin que sur les générations précédentes, ce qui devrait améliorer le confort des personnes dormant sur le côté.

Le système BioSync de Soundcore analyse en temps réel le niveau de relaxation et ajuste les contenus audio afin de faciliter l’endormissement.

EarFun Wave Pro X

(Image credit: EarFun)

EarFun s’est fait connaître en proposant des casques et écouteurs aux caractéristiques premium sans leur prix habituel, et les Wave Pro X représentent probablement l’un des meilleurs exemples de cette stratégie.

Ils avaient été annoncés un peu plus tôt, puis retardés afin de peaufiner leur réglage sonore, mais ils sont désormais bien présents.

Leur architecture brevetée à deux transducteurs associe un haut-parleur de 40 mm en carbone de type diamant et un second de 10 mm en polymère à cristaux liquides, placés sur un axe précisément aligné.

L’objectif est d’obtenir un son plus naturel et cohérent que certaines conceptions multi-transducteurs.

Les Wave Pro X disposent également de huit microphones accompagnés par un système IA qui optimise en permanence la réduction active du bruit hybride, y compris en mode filaire.

La puce Qualcomm QCC3095 avec Bluetooth 6.0 apporte aptX Lossless, LDAC, Auracast et l’audio USB.

Ajoutez la traduction assistée par IA et jusqu’à 90 heures d’autonomie, et la fiche technique devient particulièrement impressionnante.

Plaud One

(Image credit: Plaud)

Les Plaud One sont moins des écouteurs classiques qu’un véritable « compagnon IA portable ».

Le produit combine trois fonctions principales : la capture des conversations, la création d’un contexte continu à partir des échanges du quotidien et une IA capable d’analyser ces informations puis d’agir.

Les écouteurs peuvent enregistrer des réunions en ligne, des discussions en personne et des appels téléphoniques.

Ils intègrent également une eSIM et une connexion 4G LTE permettant un fonctionnement sans smartphone.

La différence principale vient de la gestion du contexte.

Au lieu de traiter chaque enregistrement comme une transcription indépendante, Plaud One peut conserver des informations provenant de plusieurs conversations.

Une discussion pendant une réunion peut ainsi être reliée à une autre conversation ou à un appel intervenu plus tard.

Cette évolution permet au Plaud Agent d’identifier les actions à effectuer et même de les réaliser dans des outils tels que Google Calendar, Gmail et Slack.