Apple préparerait deux AirPods 5 pour accompagner l’iPhone 18 — voici ce qui devrait changer par rapport aux AirPods 4

Un rapport évoque un lancement des AirPods 5 en septembre, avec deux modèles

Une version moins chère et une autre plus coûteuse avec réduction de bruit

Le grand événement consacré à l’iPhone 18 Pro est attendu début septembre

Malgré toutes les informations autour d’AirPods équipés de caméras, plusieurs rumeurs indiquent depuis quelque temps que des AirPods plus « classiques » doivent sortir avant la fin de l’année. Un nouveau rapport donne désormais une idée beaucoup plus précise de ce qui se prépare.

Selon un rapport de Bloomberg signé Mark Gurman, source prolifique d’informations sur Apple, la marque préparerait les AirPods 5 sous la forme de deux modèles : une paire standard et une version équipée de la réduction active du bruit.

Ces écouteurs pourraient arriver début septembre. L’événement habituel de fin d’année d’Apple devrait notamment accueillir les iPhone 18 Pro, l’Apple Watch 12 et un iPhone Ultra pliable. Leur lancement pourrait toutefois intervenir un peu plus tard. Apple a malgré tout l’habitude de regrouper de nombreux produits au cours d’un seul grand événement.

En 2024, Apple avait déjà divisé sa gamme d’AirPods non-Pro en deux versions. Les AirPods 4 standard avaient été accompagnés des AirPods 4 avec réduction active du bruit, qui avaient obtenu une évaluation légèrement plus positive. Le modèle restait très similaire, mais coûtait un peu plus cher en échange de l’ANC. Apple semble vouloir poursuivre cette stratégie.

Des AirPods réellement « nouveaux »

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Les AirPods standard d’Apple font l’objet de moins de fuites et de rumeurs que les modèles Pro. Il n’existe donc encore aucun rapport sérieux permettant de savoir précisément à quoi s’attendre. Les AirPods 4 n’avaient toutefois pas particulièrement convaincu lors de leur test, et Apple dispose de plusieurs pistes pour améliorer leur successeur.

Le principal problème concerne tout simplement le rapport qualité-prix. Les AirPods 4 n’étaient pas chers, mais ils n’offraient pas une proposition aussi intéressante que leurs concurrents. Les Nothing Ear (a), par exemple, coûtaient moins cher, proposaient des fonctions comme l’ANC et offraient un meilleur son.

Le contraste était marqué avec les AirPods Pro 2, qui étaient encore les modèles actuels au lancement des AirPods 4, puis avec les AirPods Pro 3. Ces écouteurs premium offrent un excellent rapport qualité-prix face à la concurrence, avec davantage de fonctions, un son impressionnant et un design léger et confortable.

Le même problème avait été constaté avec les Galaxy Buds 4 de Samsung : une marque qui ne rend pas ses modèles les moins chers suffisamment abordables. Les AirPods 5 gagneraient donc soit à coûter moins cher — peu probable dans le contexte actuel de la tech — soit à proposer davantage de fonctionnalités pour justifier leur prix face aux autres écouteurs abordables.

La fiabilité du maintien mérite également des améliorations. C’est un problème fréquent avec les écouteurs semi-ouverts comme les AirPods, qui tiennent moins fermement dans les oreilles que les modèles équipés d’embouts intra-auriculaires. Des AirPods qui tombent en plein jogging restent une scène courante chez les coureurs. Apple a déjà fait du bon travail sur leur design, mais des progrès restent possibles.

Apple avait amélioré l’autonomie de ses écouteurs lors de la génération précédente, et une nouvelle progression serait bienvenue. Les AirPods 4 avaient même dépassé les chiffres annoncés par Apple lors des tests, mais il devient courant de voir des écouteurs approcher les dix heures d’autonomie sans ANC. Les AirPods gagneraient donc à se rapprocher de ce niveau.

Côté audio, le traitement des détails pourrait lui aussi progresser. Comme relevé lors du test des AirPods 4, ils perdent certains détails fins, ce qui peut réduire le plaisir d’écoute sur certains morceaux. Parmi toutes les évolutions évoquées ici, des ajustements sonores semblent d’ailleurs être les plus susceptibles de se concrétiser.

Pour aller beaucoup plus loin, Apple pourrait aussi rendre les AirPods réellement accessibles aux utilisateurs Android. La plupart de leurs fonctions nécessitent actuellement un iPhone, même si la lecture audio Bluetooth classique fonctionne avec n’importe quel appareil compatible. Un tel changement paraît cependant peu probable, le support d’Android semblant davantage constituer le rôle de Beats au sein du portefeuille d’Apple.

Difficile finalement de ne pas considérer 2026 comme une année relativement creuse pour les AirPods. Les modèles de cinquième génération devraient surtout apporter des évolutions progressives, comme les AirPods Max 2, tandis que les AirPods équipés de caméras sont attendus l’année prochaine. Quelques ajustements pourraient néanmoins permettre aux AirPods 5 de donner davantage l’impression d’une véritable évolution, seulement deux ans après les modèles précédents.