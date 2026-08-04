De nouveaux AirPods arriveraient avant la fin de l’année, mais sans la fonction la plus attendue

Les AirPods équipés de caméras seraient toujours en préparation…

… mais le prochain modèle, attendu en 2026, n’en profitera pas

À vrai dire, peu d’informations circulent sur ces nouveaux écouteurs, exactement comme Apple l’apprécie

Pour une raison difficile à expliquer, les fans d’Apple réclament des AirPods équipés de caméras intégrées. De nombreuses rumeurs annoncent d’ailleurs leur arrivée. Toutefois, un nouveau rapport laisse entendre qu’ils ne seront pas les prochains écouteurs présentés par Apple.

Selon Mark Gurman, journaliste incontournable de l’univers Apple, qui s’exprime dans sa newsletter Power On, la marque prépare actuellement deux modèles d’AirPods.

Les écouteurs haut de gamme d’un blanc immaculé, déjà évoqués à plusieurs reprises, devraient intégrer de minuscules caméras dédiées à l’IA. Mark Gurman confirme désormais les rumeurs annonçant leur sortie en 2027.

D’autres modèles seraient néanmoins attendus en 2026. Mark Gurman évoque une autre paire d’écouteurs, encore très mystérieuse, qui pourrait accompagner les iPhone de 2026 en fin d’année.

L’article ne précise pas s’il s’agit d’AirPods, d’AirPods Pro ou même d’un casque. Cette dernière possibilité semble toutefois peu probable, puisque les AirPods Max 2 ne sont commercialisés que depuis quelques mois.

Pourrait-il plutôt s’agir d’un nouveau produit Beats ? Jacob Krol, journaliste chez TechRadar, a récemment passé plusieurs jours au siège de Beats. Il a interrogé la filiale d’Apple sur un mystérieux casque aperçu à plusieurs reprises lors de la récente Coupe du monde. L’entreprise n’a toutefois rien voulu révéler à son sujet.

Pour le moment, il faudra donc attendre pour en savoir davantage.

Les caméras méritent-elles vraiment cette attente ?

Au-delà des interrogations sur le fonctionnement même d’AirPods équipés de caméras, Apple devra répondre à une autre question. Après la récente polémique entourant les lunettes capables de filmer leur environnement, la majorité des acheteurs souhaite-t-elle réellement utiliser un tel produit ?

Cette technologie permettrait apparemment à un assistant basé sur l’IA d’observer ce qui se passe autour de son utilisateur. Ce matériel s’inscrit dans la vaste offensive d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Pourtant, l’intérêt des consommateurs pour l’IA diminue aussi rapidement que l’empressement des entreprises à l’imposer augmente. Peu d’acheteurs d’AirPods devraient choisir une nouvelle paire sans véritable raison pratique de le faire. Une version plus intelligente de Siri ne suffirait pas, surtout si le principal argument du produit repose sur des caméras observant constamment son environnement.

Lorsqu’un produit technologique prend du retard, cela signifie souvent qu’il n’est tout simplement pas prêt. Dans le cas des AirPods équipés de caméras, le problème pourrait plutôt venir du public, qui ne serait pas encore prêt à les accepter. À moins que personne n’en ait réellement besoin.