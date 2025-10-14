Apple s'apprête à intégrer des caméras dans ses AirPods Pro 4

Des caméras pourraient faire leur apparition dès les AirPods Pro 4

D’après plusieurs sources, des caméras infrarouges viendraient assister certaines fonctions encore non spécifiées liées à Apple Intelligence

Une intégration dans les AirPods 5 ou AirPods Max semble peu probable

Cela fait plusieurs mois que circulent des rumeurs à propos d’AirPods équipés de caméras boostées à l’IA, et la date de lancement présumée a longtemps oscillé : 2027, puis 2026, puis retour à 2027. Mais un nouveau rapport semble apporter un peu plus de clarté, en évoquant une arrivée des caméras sur les AirPods Pro 4, et peut-être les AirPods 5.

Le conditionnel reste toutefois de rigueur. Ce scénario est évoqué dans un article de Mark Gurman pour Bloomberg. Celui-ci affirme qu’Apple, désormais tournée vers la prochaine génération après avoir finalisé les AirPods Pro 3, travaille actuellement sur la puce H3 qui intégrera de nouvelles fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Dans ce cadre, Apple explorerait l’intégration de caméras directement dans l’appareil.

Des AirPods avec caméra dès l’an prochain ?

La réponse courte : peut-être.

Les premières rumeurs à propos d’AirPods dotés de caméras remontent à 2024, portées par l’analyste reconnu Ming-Chi Kuo. Celui-ci évoquait des caméras infrarouges embarquées, capables d’améliorer la spatialisation du son avec le casque Vision Pro. Une demande de brevet déposée par Apple, révélée l’été suivant, semblait venir appuyer cette information (tout en gardant à l’esprit qu’un grand nombre de brevets Apple ne se concrétisent jamais dans des produits finis).

L’année suivante, Ming-Chi Kuo est revenu à la charge, précisant que ces caméras pourraient reconnaître des gestes pour contrôler des applications ou des fonctions système. Plus récemment, Mark Gurman a confirmé que ces caméras seraient liées à des fonctions Apple Intelligence, l’objectif étant de transformer les AirPods en appareils dopés à l’intelligence artificielle.

Si ces caméras devaient effectivement débarquer sur la prochaine génération d’AirPods, difficile d’imaginer qu’Apple les intégrerait aux AirPods 5. Ces modèles restent moins premium, et Apple tient à maintenir une différenciation nette avec les versions Pro. D’autant plus que Gurman affirme que la détection du rythme cardiaque ne serait pas non plus prévue pour cette gamme, ce qui rendrait l’ajout de caméras encore moins plausible.

Quant aux AirPods Max, l’intégration semble tout aussi peu probable. Le produit est coincé entre deux eaux : trop populaire pour être abandonné, mais pas assez pour justifier de lourds investissements.

Reste donc les AirPods Pro 4 comme seuls candidats sérieux à ce virage AI. Et dans ce cas, même 2027 paraît ambitieux. La première génération a été commercialisée entre 2019 et 2022, et les AirPods Pro 2 ont tenu jusqu’en 2025. Si Apple conserve ce rythme, le remplacement des AirPods Pro 3 de 2025 ne devrait pas arriver avant 2028. Si des caméras doivent réellement être intégrées aux AirPods, il faudra sans doute encore patienter.