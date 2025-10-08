Vols, bagages, terminaux : Apple Wallet devient un copilote digital

United Airlines prend désormais en charge les cartes d’embarquement enrichies d’iOS 26

Cela signifie qu’il est désormais possible de consulter un suivi de vol ainsi qu’un plan de l’aéroport directement depuis la carte d’embarquement dans Apple Wallet

D’autres compagnies devraient proposer ces fonctionnalités très prochainement

iOS 26 est récemment arrivé, apportant de nombreuses nouveautés à l’iPhone, dont une toute nouvelle interface baptisée Liquid Glass. Toutefois, l’une des améliorations annoncées n’était pas disponible au lancement, car elle nécessitait la collaboration des compagnies aériennes.

Il s’agit des nouvelles fonctionnalités intégrées aux cartes d’embarquement dans Apple Wallet. Désormais, selon 9to5Mac, United Airlines les prend enfin en charge.

En ajoutant une carte d’embarquement United à Apple Wallet sous iOS 26, l’accès va au-delà du simple billet. Un bouton permet d’ajouter un suivi de vol à l’écran de verrouillage, affichant notamment le temps restant avant l’arrivée, ainsi que la porte de départ ou d’arrivée.

Il est également possible de partager ce suivi avec des proches, qui pourront consulter ces informations en temps réel sur leur propre écran verrouillé – à l’exception du numéro de siège et du groupe d’embarquement.

Plans d’aéroports et suivi des bagages

Ces nouvelles cartes d’embarquement enrichies permettent aussi d’afficher un plan de l’aéroport, et d’indiquer l’emplacement des bagages munis d’un traqueur AirTag.

Ces options pratiques pourraient s’avérer utiles, notamment pour les compagnies qui ne proposent pas déjà ce type de service dans leurs propres applications. Le fait de centraliser ces données dans Apple Wallet pourrait simplifier l’expérience des voyageurs.

Bien entendu, encore faut-il que la compagnie aérienne les prenne en charge. À ce jour, seule United Airlines propose ces fonctionnalités. Mais Apple a annoncé que Air Canada, American Airlines, Delta, JetBlue, Jetstar, Lufthansa, Qantas, Southwest et Virgin Australia allaient bientôt les intégrer également. D’autres transporteurs pourraient suivre, mais cela reste à confirmer.