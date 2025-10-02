iOS 26 corrige les premiers bugs des iPhone 17 et iPhone Air

iOS 26.0.1 est en cours de déploiement sur les appareils compatibles

Cette mise à jour corrige certains bugs de connectivité et d’appareil photo sur les nouveaux iPhone

iOS 18.7.1 est également disponible pour les modèles plus anciens

Le déploiement majeur d’iOS 26 a débuté il y a quelques semaines, et la version iOS 26.0.1 est déjà disponible. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mise à jour majeure, elle apporte plusieurs correctifs importants pour différents modèles d’iPhone 17 et iPhone Air. Son installation est donc vivement conseillée.

D’après MacRumors, les notes de version d’iOS 26.0.1 mentionnent des correctifs liés à des problèmes de connectivité et de traitement photo sur les nouveaux iPhone 2025, ainsi qu’à des icônes d’applications devenues invisibles lors de l’application d’une teinte personnalisée, sans oublier un bug affectant la fonction VoiceOver.

La semaine dernière, des problèmes intermittents de Wi-Fi et Bluetooth ont été évoqués. Ils provoquaient la perte de connexion active au moment du déverrouillage sur les modèles iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max et iPhone Air. Ces coupures impactaient ensuite les connexions à d’autres appareils, notamment les tableaux de bord CarPlay.

Un autre dysfonctionnement concernait les prises de vue : une lumière LED spécifique – comme celles utilisées en concert – pouvait provoquer l’apparition de traces blanches et de rectangles noirs sur certaines photos. Apple a reconnu ce problème, tout en précisant qu’il restait « très rare ».

Les bugs précoces

iOS 26 a été annoncé pour la première fois en juin. (Image credit: Apple)

Même s’il reste décevant de découvrir des bugs sur un smartphone tout juste commercialisé, ce phénomène n’a rien d’inhabituel. La plupart des nouveaux modèles présentent un ou deux défauts, quel que soit le fabricant. Des utilisateurs du Google Pixel 10, par exemple, ont signalé des soucis de charge sans fil avec certains anciens chargeurs.

Aussi agaçants soient-ils, ces problèmes semblent n’avoir concerné qu’une minorité d’appareils récents. Apple a d’ailleurs réagi rapidement en publiant des correctifs. Une nouvelle version iOS 18.7.1 est aussi disponible pour les modèles plus anciens, ceux qui ne sont pas compatibles avec iOS 26 (en gros, tous ceux antérieurs à l’iPhone 11).

Un scénario similaire s’était produit l’an passé, lorsque les possesseurs d’iPhone 16 avaient rapporté des redémarrages inopinés et des dysfonctionnements de l’écran tactile au moment du lancement d’iOS 18. Là encore, les mises à jour correctives n’avaient pas tardé.

D’autres correctifs devraient être publiés dans les semaines à venir, et iOS 26.1 est déjà en phase de test bêta. En revanche, aucun logiciel ne pourra rattraper une coque rayée de manière excessive.