iOS 26 est disponible et voici quels iPhone sont compatibles

La mise à jour iOS 26 d’Apple est disponible au téléchargement

La mise à jour iOS 26 marque le plus grand changement du système d’exploitation de l’iPhone depuis des années. Elle introduit un nouveau design appelé Liquid Glass et de nombreuses nouveautés, dont cinq mises en avant comme étant à essayer en priorité. Pour ceux qui attendaient l’arrivée d’iOS 26 sur leur téléphone, le moment est venu.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 26 ?

(Image credit: Future / Apple)

Les possesseurs d’un iPhone sorti au cours des cinq ou six dernières années devraient pouvoir installer iOS 26 sans problème.

La nouvelle version logicielle d’Apple est compatible avec les modèles suivants : iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020) et iPhone SE (2022).

Les principaux absents cette année sont l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR, qui resteront bloqués sur iOS 18. Pour les modèles compatibles, le processus d’installation se révélera assez simple une fois iOS 26 disponible dans la région concernée.

(Image credit: Future)

Pour installer la mise à jour, il suffit d’ouvrir l’application Réglages de l’iPhone, de se rendre dans Général > Mise à jour logicielle, puis d’attendre que le téléchargement apparaisse avant de sélectionner Mettre à jour. Il est recommandé de lancer l’opération lorsque le téléphone est branché sur secteur et connecté au Wi-Fi, car le fichier peut être volumineux et l’installation assez longue.

Le téléchargement peut ne pas être disponible immédiatement. De nombreux utilisateurs tenteront sans doute d’installer iOS 26 en même temps, ce qui pourrait surcharger les serveurs d’Apple et provoquer des lenteurs ou des interruptions temporaires.

En cas de doute, mieux vaut patienter quelques heures avant d’essayer à nouveau, voire attendre un ou deux jours pour plus de tranquillité. Quoi qu’il en soit, l’attente ne sera pas longue avant de profiter des nouvelles améliorations qu’apporte iOS 26 à l’iPhone.