Apple prépare des lunettes capables d’adapter votre vision instantanément

Apple a déposé un brevet pour un nouveau système de lentilles destiné à ses lunettes de réalité augmentée

Ces lentilles pourraient s’adapter en fonction de la vue de l’utilisateur et des conditions ambiantes

Le brevet concerne également la capacité à analyser en temps réel la forme de la lentille et son environnement

Il est bien connu que le casque Vision Pro ne représente pas l’aboutissement des ambitions d’Apple en matière de réalité augmentée. La firme travaille sur une paire de lunettes AR susceptibles d’offrir des fonctionnalités similaires, dans un format bien plus léger.

Un brevet récemment publié a dévoilé une fonctionnalité clé que ces lunettes pourraient embarquer, avec un impact potentiel sur le confort visuel.

D’après Patently Apple, Apple a en effet breveté un jeu de lentilles ajustables capables de modifier leur courbure et leur puissance optique à la volée. Le brevet, intitulé « Tunable Lens with Lens Surface Measurements », décrit un système intégrant également un retour d’information en temps réel grâce à des capteurs intégrés dans les lunettes ou le casque.

Ce mécanisme permettrait aux lentilles de s’adapter à l’environnement — notamment à la lumière ambiante ou à l’orientation de la tête — tout en tenant compte du profil visuel de l’utilisateur. L’objectif serait de proposer une vision optimale, parfaitement personnalisée.

Perspectives d'avenir

Apple a déjà publié des brevets similaires par le passé, mais celui-ci contient plusieurs nouveautés.

Parmi les éléments inédits figure l’infrastructure de détection intégrée aux lentilles, capable de fournir un retour d’information à l’utilisateur. Le brevet inclut aussi diverses méthodes, comme le suivi infrarouge par réflexion (glint tracking) et la détection capacitive, qui permettraient aux lentilles de mesurer leur propre forme en temps réel. L’étendue de leur capacité à détecter les conditions extérieures et à s’y adapter constitue également une innovation.

D’après certaines rumeurs, Apple pourrait lancer sa première paire de lunettes AR dès 2027, voire les dévoiler dès l’année prochaine. Cette possibilité a d’ailleurs été évoquée récemment par le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, connu pour la fiabilité de ses informations sur Apple.

Cela dit, comme pour tout brevet, rien ne garantit que les idées décrites seront effectivement intégrées à un produit final. Il s’agit peut-être simplement d’une piste exploratoire qui ne débouchera sur rien.

Au minimum, ce dépôt illustre clairement les fonctionnalités envisagées par Apple pour ses futures lunettes AR, et la manière dont ces technologies pourraient améliorer l’expérience utilisateur.