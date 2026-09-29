Prise en main des Ray-Ban Meta Gen 3 : plus fines, plus élégantes et plus intelligentes, mais la vie privée reste un problème

Alors même que l’opinion publique devient plus critique envers les lunettes intelligentes équipées de caméras, Meta continue de pousser sa gamme Ray-Ban Meta, globalement bien accueillie et manifestement populaire.

Aux côtés des Ray-Ban Meta Audio, qui abandonnent totalement les caméras et sont proposées en versions Clubmaster et Burbank, Meta lance également une nouvelle génération de ses modèles classiques.

Comme auparavant, les Ray-Ban Meta Gen 3 possèdent toujours des caméras intégrées accompagnées du voyant LED destiné à signaler la prise d’une photo ou l’enregistrement d’une vidéo. Cette protection reste essentielle et Meta affirme avoir renforcé les mécanismes empêchant de désactiver ou masquer le voyant, mais les inquiétudes persistent.

Les Gen 3 sont désormais proposées en trois styles : Ray-Ban Meta Aviator, Ray-Ban Meta Zena et une nouvelle version des Ray-Ban Meta Wayfarer. En France, les tarifs commencent à 449 € selon la monture et les verres choisis.

(Image credit: Meta)

Sur l’ensemble de la gamme, l’objectif est d’intégrer un meilleur matériel dans des lunettes ressemblant davantage à de véritables montures traditionnelles, avec des constructions plus fines et plus légères lorsque cela est possible.

L’adaptation du style Aviator à l’univers des lunettes IA constitue notamment une évolution intéressante. Les branches et la monture restent plus épaisses que sur des Aviator classiques en métal, mais l’ensemble conserve très clairement la silhouette emblématique du modèle.

Les Zena adoptent une forme œil-de-chat moderne et plus affirmée, tandis que les Wayfarer conservent le dessin iconique popularisé par Ray-Ban depuis plusieurs décennies.

Le modèle Aviator brun utilisé pendant la prise en main donne une impression plus discrète et plus proche d’une paire de lunettes conventionnelle que certaines anciennes variantes très texturées.

En tenant compte des coloris et des différents types de verres, Meta annonce 27 combinaisons. Des verres Transitions et des verres correcteurs sont également proposés moyennant un supplément.

Quel que soit le style de monture, le matériel interne progresse.

Les caméras prennent des photos de 12 Mpx et enregistrent des vidéos jusqu’en 3K Ultra HD. Le Dolby Atmos est également pris en charge pour apporter davantage d’espace à la lecture audio.

Un mode Dynamic Photo, comparable dans son principe aux Live Photos d’iOS, enregistre plusieurs images afin de permettre ensuite de sélectionner le meilleur instant.

L’autonomie progresse elle aussi. Les Gen 3 n’atteignent pas les douze heures annoncées pour les Ray-Ban Meta Audio, mais Meta promet jusqu’à neuf heures sur une charge complète, soit une heure de plus que les Gen 2. L’étui de recharge permet ensuite de prolonger l’utilisation en déplacement.

Enfin, la troisième génération passe à six microphones. Ils doivent améliorer la captation de la voix lors de la dictée d’un message, d’une question adressée à Meta AI ou d’un appel. Meta annonce une réduction de plus de 90 % du bruit de fond, une promesse qui devra être vérifiée pendant le test complet.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

La différence avec la deuxième génération n’est donc pas spectaculaire. Elle montre plutôt que Meta semble désormais avoir identifié l’ensemble de fonctions qu’il souhaite conserver dans ses lunettes IA.

La priorité se déplace vers davantage de styles et vers des montures ressemblant toujours plus à leurs équivalents Ray-Ban traditionnels, pendant que le partenariat entre les deux marques continue d’évoluer.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

L’intérêt global dépendra néanmoins aussi de la réponse apportée aux questions de confidentialité.

Le maintien et le renforcement des protections empêchant de masquer les LED d’enregistrement seront particulièrement importants. Les appareils équipés de caméras devront continuer à prouver qu’ils peuvent être utilisés sans rendre leur entourage inconfortable.

Un test complet permettra d’évaluer plus précisément les nouvelles performances. Sur le plan esthétique, les Aviator constituent déjà l’une des variantes les plus réussies de la gamme.

Les Ray-Ban Meta Gen 3 peuvent être commandées en France dès maintenant, à partir de 449 €, auprès de Ray-Ban, Meta et des revendeurs agréés.