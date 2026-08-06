Les fausses Meta Ray-Ban font un carton, mais leur prix bas cache de sérieux problèmes

Les lunettes connectées bon marché s’arrachent, alors que les alternatives aux Ray-Ban Meta se multiplient

La multiplication des lunettes avec caméra renforce les inquiétudes liées à la vie privée

Et il existe bien d’autres raisons de ne pas les acheter

Pour acheter une paire de lunettes connectées, le choix ne manque pas en matière de fonctionnalités technologiques. Au fil du temps, de plus en plus de modèles abordables sont également apparus. Ces appareils moins chers constituent une première étape pour rendre les nouvelles technologies plus accessibles. Pourtant, dans le cas des lunettes connectées, ils pourraient surtout aggraver les inquiétudes croissantes entourant cette technologie.

L’enseigne discount australienne Kmart a récemment fait le buzz après avoir écoulé l’intégralité de son stock de lunettes Anko à 89 dollars australiens, comme le rapporte The Guardian. En France, il suffit également de chercher sur des plateformes reconnues comme Amazon pour trouver des lunettes avec caméra tout aussi abordables.

Compte tenu du succès confirmé des modèles Ray-Ban et Oakley de Meta, cet afflux de lunettes connectées n’a rien de surprenant. Cela concerne notamment les modèles bon marché, qui tentent d’imiter des concurrents bien plus coûteux tout en maintenant des prix bas. Pour y parvenir, leurs fabricants réduisent généralement leurs capacités technologiques et renoncent aux partenariats avec des marques de design haut de gamme.

Des lunettes connectées haut de gamme, à un prix haut de gamme (Image credit: Ray-Ban / Meta / Coperni)

Cependant, les lunettes connectées bon marché ne suscitent pas le même enthousiasme que les téléviseurs ou smartphones abordables. Dans les forums en ligne consacrés à cette actualité, les réactions se montrent particulièrement sévères. Elles évoquent les défauts des lunettes connectées en général, mais aussi ceux des modèles les moins chers.

La principale inquiétude concerne l’élargissement du nombre de personnes ayant accès à cette technologie. Plus ces lunettes se répandent, plus le risque augmente de voir des individus filmer d’autres personnes dans l’espace public sans leur consentement.

Certains craignent également que les lunettes avec caméra bon marché ne disposent pas des protections sophistiquées contre les manipulations proposées par les marques les plus connues. Avec un simple morceau de ruban adhésif ou quelques modifications électriques mineures, leurs utilisateurs pourraient désactiver le voyant de la caméra. Ils pourraient alors filmer encore plus discrètement. Des méthodes similaires ont déjà été testées sur les lunettes Meta, mais l’entreprise a jusqu’à présent corrigé ces failles.

Confidentialité et autres problèmes

(Image credit: Getty Images)

Au-delà de leur impact sur le grand public, les utilisateurs de lunettes connectées bon marché devraient aussi réfléchir aux conséquences pour leur propre vie privée. Porter des caméras fabriquées par des marques inconnues n’est pas anodin.

Même les entreprises extrêmement connues comme Meta ne sont pas irréprochables. Selon certains rapports, des prestataires pouvaient visionner des vidéos enregistrées avec les lunettes lorsqu’elles impliquaient l’intelligence artificielle. Cela pouvait inclure des contenus intimes ou privés. Dès lors, pourquoi faudrait-il attendre davantage de marques totalement inconnues, qui ont bien moins à perdre en cas de problème ?

Leur manque de notoriété réduit même les chances qu’elles fassent l’objet d’une enquête comparable à celle menée sur Meta. Ce sont des journalistes qui avaient alors découvert le partage de vidéos avec des prestataires. De plus, de très petites entreprises peuvent facilement disparaître avant de réapparaître sous un autre nom. Difficile, dans ces conditions, de leur faire confiance concernant l’utilisation des données personnelles ou la sécurité de leurs applications mobiles.

Bien entendu, de nombreuses marques peu connues adoptent un comportement responsable. Mais les risques d’erreur, de fuite d’informations privées ou de diffusion de vidéos restent suffisamment nombreux pour entretenir une méfiance difficile à écarter.

Vous voulez des lunettes connectées ? Faites appel à quelqu'un de confiance (Image credit: Future)

Même en laissant de côté les inquiétudes liées à la vie privée, l’expérience montre que les marques les plus connues maîtrisent simplement mieux la fabrication du matériel et des logiciels.

De nombreuses lunettes connectées se révèlent inconfortables, avec un son métallique, une qualité d’image médiocre, une intelligence artificielle décevante et des applications plus gênantes qu’utiles. Elles sont lentes. Elles sont laides. Elles ne valent même pas leur prix réduit.

Mieux vaut donc ne pas les acheter.

Pour obtenir de véritables lunettes connectées, il est préférable d’économiser afin de choisir un modèle sérieux. Il ne doit pas nécessairement provenir de Meta, mais mieux vaut privilégier une marque bénéficiant de nombreux avis indépendants et fiables.

Une bonne paire de lunettes connectées peut être portée pendant plusieurs semaines grâce à un design confortable, élégant et associé à une technologie solide. À l’inverse, certains modèles bon marché et médiocres deviennent insupportables après seulement quelques heures.

La qualité dépend souvent du prix payé.