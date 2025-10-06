La gamme iPhone 17 cartonne… mais le modèle Air peine à convaincre

La gamme iPhone 17 suscite une demande plus forte que prévu selon Morgan Stanley

Mais l’iPhone Air constitue un maillon faible, avec une demande plus faible

Il reste difficile de savoir ce que cela impliquera pour de futurs modèles Air

Apple n’a pas encore communiqué sur les performances commerciales de la série iPhone 17, mais dans l’ensemble, le succès semble être au rendez-vous. Ce n’est pas forcément une surprise, compte tenu du nouveau design et de l’introduction d’un tout nouveau modèle : l’iPhone Air.

Pourtant, c’est justement l’iPhone Air qui semble poser problème cette année, d’après les analystes de Morgan Stanley (via MacRumors).

La société affirme que la demande actuelle pour l’ensemble de la gamme iPhone 17 est « légèrement plus forte que prévu », sur la base d’une combinaison d’informations issues de la chaîne d’approvisionnement d’Apple et d’estimations des délais d’expédition observés sur la boutique en ligne officielle.

Cependant, si les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max semblent rencontrer un réel succès, la demande pour l’iPhone Air apparaît en retrait.

À noter que l’iPhone Air n’est pas encore commercialisé en Chine, un marché clé pour Apple, ce qui pourrait jouer un rôle. Cela dit, cet élément n’est probablement pas à l’origine des délais d’expédition – ou de leur absence – puisque les modèles destinés à la Chine, s’ils sont déjà produits, ne seraient de toute façon pas vendus ailleurs.

Un modèle difficile à vendre

L'iPhone Air n'est pas facile à vendre (Image credit: Jacob Krol/Future)

Même sans prendre en compte le facteur chinois, il n’est pas étonnant que l’iPhone Air peine à convaincre. Bien que certaines personnes l’apprécient, il s’agit d’un téléphone qu’il faut vraiment tester soi-même pour se faire un avis, car sa fiche technique – avec un capteur photo unique et une batterie de capacité réduite – peut sembler en retrait.

Et même après l’avoir essayé, ces compromis techniques risquent d’en rebuter plus d’un. Il s’agissait donc dès le départ d’un produit plus difficile à vendre.

L’impact de cette situation sur l’avenir de la gamme iPhone Air reste incertain. L’arrivée annoncée du premier iPhone pliable l’an prochain pourrait pousser Apple à abandonner le modèle Air et à se concentrer sur ce nouveau format comme quatrième référence principale.

Cela dit, l’iPhone mini et l’iPhone Plus ont chacun connu plusieurs générations malgré des performances commerciales mitigées. Il n’est donc pas exclu qu’Apple tente encore une fois de donner sa chance à l’Air.