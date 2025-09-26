Certains iPhone 17 perdent mystérieusement leur Wi-Fi après déverrouillage

Des problèmes de connexion Wi-Fi sont signalés sur les nouveaux iPhone

Le déverrouillage de l’appareil coupe parfois le Wi-Fi

Une prochaine mise à jour logicielle pourrait corriger le bug

Avec l’arrivée des premiers iPhone 17 entre les mains des utilisateurs cette semaine, des retours commencent à faire surface concernant quelques bugs et dysfonctionnements, notamment au niveau de la connexion Wi-Fi.

Comme l’ont remarqué les équipes de MacRumors, de nombreuses plaintes ont été relevées sur Reddit, les forums MacRumors et ceux du support Apple. Elles décrivent un problème où le Wi-Fi se déconnecte brièvement au moment du déverrouillage de l’iPhone, avant de se reconnecter automatiquement.

Ce dysfonctionnement peut engendrer d’autres désagréments, notamment une perte de connexion avec un tableau de bord CarPlay. Dans certains cas, un lien semble exister avec une Apple Watch connectée et déverrouillée, mais il n’est pas certain que cela soit un facteur systématique.

La fréquence réelle de ce problème reste difficile à évaluer, même si les signalements sont nombreux. Les quatre nouveaux modèles – l’iPhone 17, l’iPhone Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max – semblent tous concernés à des degrés divers.

Des solutions en attendant un correctif

Les futures mises à jour iOS pourraient permettre de résoudre ce problème. (Image credit: Apple)

Apple n’a pas encore commenté officiellement ce dysfonctionnement – des demandes ont été adressées, et toute réponse sera intégrée dans l’article dès réception – mais certains utilisateurs déclarent avoir trouvé des solutions temporaires.

Un utilisateur concerné indique avoir réussi à empêcher le bug en déconnectant son iPhone de son HomePod. D’autres suggèrent que le fait de laisser l’Apple Watch verrouillée permettrait d’éviter la déconnexion du Wi-Fi sur l’iPhone.

À noter : les nouveaux iPhone sont équipés d’une nouvelle puce de communication Wi-Fi, la N1. Il est donc possible que cette dernière rencontre quelques problèmes de jeunesse, qui pourraient être corrigés dans une prochaine mise à jour logicielle.

En effet, dans l’un des fils de discussion où le bug est rapporté, un utilisateur explique que le problème a disparu après l’installation de la bêta iOS 26.1 récemment mise à disposition. Pour celles et ceux qui rencontrent ce souci, il ne resterait donc plus qu’à patienter en attendant un correctif officiel.