Apple corrige un mystérieux problème d’image sur ses nouveaux iPhone

Un étrange dysfonctionnement a été signalé sur l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro

Des lignes blanches et des carrés noirs apparaissent sur certaines photos

Apple précise qu’il s’agit d’un phénomène rare et qu’un correctif est déjà en préparation

Le lancement de l’iPhone Air et de l’iPhone 17 Pro ne s’est pas déroulé aussi parfaitement qu’Apple l’espérait : les caméras de ces modèles présentent un bug inhabituel dans certaines conditions. Un correctif est toutefois en cours de développement.

Le problème a été relevé par Henry Casey de CNN (via MacRumors), qui a observé des zones noires et des traits blancs sur plusieurs clichés pris lors d’un concert. Environ une photo sur dix aurait été affectée.

Selon un porte-parole d’Apple, ce phénomène "peut se produire dans de très rares cas, lorsque l’éclairage LED est extrêmement intense et dirigé directement vers l’appareil photo". La marque indique avoir déjà identifié une solution, qui sera déployée dans une "prochaine mise à jour logicielle".

On ignore encore si l’iPhone 17 et l’iPhone 17 Pro Max, sortis en même temps, rencontrent également ce souci. De son côté, l’équipe de TechRadar n’a rien constaté de tel lors de ses tests. Apple a été sollicitée pour plus de précisions et une mise à jour de l’information sera faite en cas de réponse.

Une solution dès le premier jour ?

La caméra arrière de l'iPhone 17 Pro (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ces nouveaux iPhone ne seront commercialisés et expédiés qu’à partir de demain, 19 septembre. Une mise à jour de correction pourrait donc être disponible dès l’ouverture des boîtes.

Apple n’a pas encore expliqué en détail la cause de ce bug rare, mais certains échanges sur les forums de MacRumors avancent qu’il pourrait provenir du traitement automatique des images. Comme sur la plupart des smartphones récents, l’iPhone capture plusieurs expositions avant de les combiner afin d’obtenir une photo unique, équilibrée et naturelle. Il semblerait que ce processus de fusion ait, dans ce cas précis, généré les anomalies observées.

Les précommandes de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone Air sont déjà ouvertes, avec des prix de départ respectifs de 1 329,00 € et 1 229 €. Les délais d’attente pour le modèle Pro se sont d’ailleurs allongés depuis l’ouverture des réservations.