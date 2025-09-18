iOS 26 divise déjà les utilisateurs d’iPhone : faut-il l'installer ou attendre encore un peu ?

Apple a lancé iOS 26 sur sa gamme d’iPhone

Tout le monde n’est pas satisfait des changements qu’apporte iOS 26

Heureusement, la mise à jour de l’iPhone n’est pas obligatoire pour l’instant

L’attente est terminée : iOS 26 est désormais disponible, avec son nouveau design « Liquid Glass » et de nombreuses autres évolutions. Il s’agit sans doute de la mise à jour la plus importante depuis des années, tant la différence avec iOS 18 est frappante.

Mais si Apple se félicite de cette sortie, tous les utilisateurs n’accueillent pas iOS 26 avec enthousiasme. Beaucoup se plaignent en effet des effets de la mise à jour sur leurs appareils.

Apple elle-même a d’ailleurs mis en garde, rappelant que l’installation d’un nouveau système d’exploitation peut avoir un impact négatif temporaire sur l’autonomie et les performances.

Les habitués d’iOS le savent : après une mise à jour, le système doit indexer les fichiers, télécharger de nouveaux éléments et effectuer divers réglages. En général, ces ralentissements disparaissent au bout de quelques jours, mais l’expérience peut rester frustrante.

Autre motif de mécontentement : la taille d’iOS 26. Selon le modèle, il faut libérer entre 6 et 12 Go d’espace pour l’installer. Cette exigence s’explique par l’ajout de nouveaux visuels, de correctifs de sécurité et de fonctionnalités. Une partie de cet espace est ensuite récupérée une fois le processus terminé.

Enfin, le design « Liquid Glass » divise. Certains utilisateurs trouvent que la lisibilité du texte s’en ressent. Apple en est conscient et a procédé à plusieurs ajustements pendant la phase bêta, mais tout le monde ne semble pas convaincu par le résultat final. De nouvelles retouches sont néanmoins attendues à l’avenir.

Devriez-vous effectuer la mise à niveau ?

(Image credit: Apple)

Pour celles et ceux qui hésitent à passer à iOS 26, rien ne presse. iOS 18 continuera encore quelque temps à recevoir des mises à jour de sécurité, et aucun risque immédiat ne pèse donc sur les appareils qui restent sur l’ancienne version.

L’expérience varie aussi en fonction du modèle et de son état. Sur Reddit, certains propriétaires d’iPhone 11 rapportent un système « fluide et rapide », quand d’autres évoquent des « performances catastrophiques » sur le même appareil.

Il faut reconnaître toutefois qu’iOS 26 apporte plusieurs nouveautés intéressantes : filtrage des appels indésirables, traduction instantanée de messages et de voix, améliorations pour Plans, Wallet ou encore Musique, et bien plus. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles sous iOS 18.

Quant au design Liquid Glass, il peut être modifié. Les effets de transparence, par exemple, se désactivent facilement via Réglages > Accessibilité > Affichage et taille du texte > Réduire la transparence. Quant aux problèmes de batterie et de performances, ils restent généralement temporaires.

Reste qu’iOS 26 ne conviendra pas à tout le monde. Il est possible de rester sur iOS 18 tant que cela convient. Il faut seulement garder en tête qu’Apple ne publie pas de correctifs de sécurité indéfiniment, et qu’il faudra tôt ou tard franchir le pas.