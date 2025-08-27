iOS 26 augmente discrètement la vitesse de charge des iPhone 16

iOS 26 va débloquer des vitesses de charge supplémentaires sur les modèles d’iPhone 16

La charge à 25 W sera possible avec des chargeurs tiers

La version finale du logiciel devrait être déployée en septembre

Depuis son annonce en juin, iOS 26 est passé par plusieurs cycles de bêta-test avant sa sortie complète prévue le mois prochain. On sait désormais qu’il apportera un bonus supplémentaire aux iPhone 16 déjà commercialisés : une charge sans fil plus rapide.

Comme l’a repéré MacRumors, iOS 26 active les pleines capacités de la norme de recharge sans fil Qi2 sur l’iPhone 16. Cela permet d’atteindre des vitesses de charge allant jusqu’à 25 W avec des chargeurs Qi tiers, alors que la limite précédente était de 15 W.

Pour obtenir ces performances, plusieurs éléments doivent être réunis : le matériel du téléphone, le standard de recharge et le support logiciel. Le standard Qi2 était déjà intégré aux iPhone 16 lors de leur lancement en septembre dernier, puis mis à jour en juillet pour prendre en charge 25 W.

Pour l’instant toutefois, cette amélioration n’a pas encore été activée sur la gamme iPhone 16 : seuls les chargeurs MagSafe officiels d’Apple permettent la recharge à 25 W. Une fois iOS 26 disponible dans sa version finale, cela va changer.

Une recharge accélérée pour tous

Les accessoires MagSafe officiels peuvent déjà atteindre une puissance de 25 W sur l'iPhone 16. (Image credit: Apple / Future)

Grâce à ces capacités améliorées, un iPhone 16 ou un iPhone 16 Pro pourra passer de 0 à 50 % de batterie en seulement 30 minutes environ, selon les chiffres communiqués par Apple pour sa gamme MagSafe.

Belkin a déjà pris les devants et prépare trois nouveaux chargeurs compatibles avec cette mise à jour. Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur ce point, mais cela pourrait évoluer d’ici la fin de la phase bêta d’iOS 26.

Cette évolution confirme également que les iPhone 17 prendront en charge le standard Qi2.2, avec une recharge sans fil allant jusqu’à 25 W, comme attendu. Toutefois, comme les chargeurs tiers bénéficieront d’un passage à 25 W, il se murmure que MagSafe pourrait atteindre 50 W, selon une fuite.

Il est presque certain qu’Apple dévoilera la gamme iPhone 17 en septembre, avec une annonce pressentie autour du 9 septembre. Comme toujours, toutes les actualités et annonces seront suivies en direct.