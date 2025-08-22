iOS 26 apporte à Messages deux nouveautés majeures réclamées depuis longtemps

Les brouillons de messages sont bien plus faciles à retrouver dans iOS 26

Du code divulgué suggère également qu’iOS 26 apportera un renforcement majeur de la sécurité

Apple testerait actuellement le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS

Combien de fois un message a-t-il été commencé dans l’app Messages d’iOS avant d’être laissé de côté, puis totalement oublié quelques heures plus tard, au point de ne plus se souvenir ni de l’interlocuteur, ni du contenu ?

C’est une situation fréquente, mais iOS 26 intègre désormais une nouveauté qui facilite grandement la recherche de ces textes inachevés – et il est presque étonnant qu’Apple n’ait pas proposé cela plus tôt.

Dans la bêta publique d’iOS 26, il est désormais possible de filtrer les messages selon leur statut de brouillon. Il suffit d’ouvrir l’app Messages, de toucher le menu en haut à droite, puis de sélectionner Brouillons sous la rubrique Filtrer par. La boîte de réception n’affichera alors que les brouillons, et rien d’autre, ce qui évite de devoir fouiller inutilement dans chaque conversation pour retrouver un message inachevé.

D’autres filtres sont également disponibles. Par exemple, un filtre Envoyer plus tard pour les messages programmés, ou un filtre Non lus pour ceux qui n’ont pas encore été consultés.

À noter que ces filtres n’apparaissent que s’il y a un message correspondant. Sans brouillon, aucun filtre Brouillons n’est visible. Et ces filtres fonctionnent aussi bien avec iMessage qu’avec les messages RCS/SMS envoyés vers des appareils Android. Bulles bleues ou bulles vertes, tout est pris en charge.

Sécurité renforcée

(Image credit: Shutterstock)

Concernant les messages RCS, iOS 26 pourrait apporter une avancée significative en matière de sécurité, en corrigeant une faille restée trop longtemps sans solution.

D’après du code repéré par Android Authority, iOS 26 intégrerait le chiffrement de bout en bout pour les messages envoyés via le protocole RCS entre iOS et Android. Aujourd’hui, même si l’envoi de messages RCS est possible entre les deux systèmes (fonctionnalité introduite par Apple avec iOS 18), ce standard n’est pas chiffré de bout en bout. iMessage en bénéficie depuis des années, mais l’association GSM (GSMA), en charge de la mise à jour du protocole RCS, a mis du temps à introduire cette sécurité renforcée.

La situation a changé en mars 2025, lorsque la GSMA a annoncé l’ajout du chiffrement de bout en bout à RCS. Apple avait déjà indiqué que cette protection arriverait sur iPhone dans de “futures mises à jour logicielles”, sans préciser de calendrier.

Or, Android Authority affirme avoir découvert dans le code d’iOS 26 la chaîne “GisRCSEncryptionEnabled”, laissant penser que le chiffrement RCS est actuellement en phase de test interne chez Apple. D’autres éléments de code incluent aussi “mls-rcs-server”, ce qui pourrait indiquer qu’Apple évalue l’utilisation du chiffrement MLS, déjà adopté par Google dans son application Messages.

Même si ces indices sont prometteurs, rien ne garantit encore que le chiffrement RCS sera pleinement intégré dans iOS 26. Apple avait pris beaucoup de temps à adopter RCS – en raison notamment de sa sécurité jugée inférieure à iMessage – et pourrait simplement tester la nouvelle fonctionnalité. Mais la présence de ces références dans le code d’iOS 26 laisse espérer une arrivée prochaine, rendant enfin les échanges entre iPhone et Android bien plus sûrs.