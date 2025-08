Siri en panne de réactivité, Apple joue la montre

Apple affirme « faire de bons progrès » sur les prochaines fonctionnalités de Siri

Mais de nombreux forums débordent de messages d’utilisateurs frustrés par l’assistant vocal

Tim Cook indique que les nouvelles fonctions de Siri arriveront en 2026

Le retard de l’assistant vocal Siri face à la concurrence n’est plus un secret. Et ce constat s’est confirmé par l’incapacité d’Apple à tenir ses promesses formulées à l’été 2024, alors que les idées les plus prometteuses n’ont toujours pas vu le jour un an plus tard. Cette situation ne semble toutefois pas inquiéter Tim Cook, PDG d’Apple, qui affirme que l’entreprise « progresse bien vers une version plus personnalisée de Siri », selon MacRumors.

Cette déclaration a été faite lors de la dernière présentation des résultats financiers d’Apple, où Tim Cook a précisé s’attendre à ce que les nouvelles fonctionnalités de Siri, enrichies par l’Apple Intelligence, soient disponibles « l’an prochain ». Une promesse déjà entendue, qui ne suffira probablement pas à rassurer les utilisateurs lassés d’attendre des améliorations concrètes.

Ce mécontentement se reflète clairement sur les forums et communautés en ligne. Sur Reddit, le fil dédié à Siri regorge de messages déplorant l’état de l’assistant vocal d’Apple. On y trouve des titres comme « Siri est une vraie déception », « Siri ne sait même plus régler un minuteur » ou encore « Siri n’est plus Siri ». Le constat est sans appel, et la situation semble s’être dégradée ces derniers mois.

À son lancement en 2011, Siri avait impressionné le grand public. Mais l’avance s’est vite estompée, bien avant l’arrivée d’assistants comme ChatGPT. Avec la montée en puissance de l’intelligence artificielle, les lacunes de Siri ont été brutalement mises en lumière, forçant Apple à réagir. Les résultats de cet effort, eux, se font toujours attendre. Malgré l’optimisme affiché par Tim Cook, l’impatience des utilisateurs ne faiblit pas.

Un progrès au ralenti

(Image credit: Apple)

Actuellement, Siri se limite à quelques tâches simples comme lancer des minuteurs ou donner la météo. Pour des demandes plus complexes, l’assistant passe le relais à ChatGPT, ce qui ne fait que souligner ses propres limites.

Pour y remédier, Apple prépare plusieurs nouveautés, présentées lors de la WWDC 2024 en juin dernier. À cette occasion, l’entreprise a promis une meilleure prise en compte du contenu affiché à l’écran, une compréhension plus fine du contexte personnel de l’utilisateur, et des outils plus puissants pour interagir avec les applications.

Mais en mars 2025, Apple a confié à l’expert John Gruber qu’il faudrait « plus de temps que prévu » pour tenir ces engagements. Le groupe a alors annoncé que ces fonctionnalités seraient déployées « dans le courant de l’année ». Certains espéraient une arrivée d’ici fin 2025, mais la WWDC 2025 a confirmé que l’objectif était désormais fixé à 2026.

Au vu du retard pris par Siri face à ses concurrents, cette attente pourrait sembler interminable. Même si Tim Cook se montre confiant, les publications sur Reddit témoignent d’une lassitude croissante chez les utilisateurs fidèles d’Apple.