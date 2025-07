Une source réputée affirme que la première bêta publique d’iOS 26 devrait être disponible autour du 23 juillet

Ce calendrier serait plus tardif qu’à l’accoutumée

La bêta développeur d’iOS 26 est déjà accessible

Plus d’un mois s’est écoulé depuis l’annonce d’iOS 26. Bien que la version développeur soit disponible, la bêta publique, elle, se fait encore attendre. Toutefois, de nouveaux indices permettent désormais d’estimer sa date de lancement.

D’après Mark Gurman, spécialiste reconnu de l’univers Apple, la première bêta publique d’iOS 26 devrait être proposée autour du 23 juillet. Cette information a été partagée en réponse à une publication sur X de @ParkerOrtolani.

Ce calendrier surprend, car les bêtas publiques précédentes arrivaient plus tôt. L’an dernier, par exemple, la première bêta publique d’iOS 18 a été déployée le 15 juillet, un mois après sa présentation le 10 juin. Cette année, iOS 26 ayant été dévoilé le 9 juin, il aurait été logique d’en attendre la bêta publique un peu plus tôt.

around the 23rdJuly 15, 2025

Une attente qui pourrait valoir le coup

Si l’information de Gurman s’avère exacte, l’attente ne sera plus très longue. Et elle pourrait bien être justifiée, car iOS 26 représente une mise à jour majeure du système d’exploitation mobile d’Apple.

Au programme : une toute nouvelle interface, plus arrondie et plus transparente, des applications Téléphone et Appareil photo repensées, une nouvelle app Apple Games, et bien d’autres nouveautés.

Certes, l’hypothèse d’un lancement autour du 23 juillet mérite encore d’être prise avec précaution, notamment en raison de ce léger retard par rapport aux habitudes. Mais Gurman dispose d’une excellente réputation lorsqu’il s’agit d’informations liées à Apple. Quoi qu’il en soit, l’arrivée de la bêta publique semble désormais imminente.

Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas attendre davantage, la version développeur reste accessible — avec, potentiellement, une nouvelle mise à jour avant même le 23 juillet.