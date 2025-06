Toutes les mises à jour Apple Intelligence disponibles sur vos appareils Apple dans iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 et watchOS 26

Apple vient d’annoncer des mises à jour majeures et gratuites à destination des appareils compatibles avec Apple Intelligence. Elles seront disponibles plus tard dans l’année avec iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 et watchOS 26.

Les nouvelles fonctions d’intelligence artificielle, dévoilées de manière éparse tout au long de la WWDC 2025, ont été regroupées ici pour offrir un aperçu clair de tout ce qu’Apple Intelligence apportera prochainement.

Malheureusement, aucune amélioration de Siri alimentée par l’IA n’a été présentée comme espéré. En revanche, de nombreuses nouveautés logicielles propulsées par Apple Intelligence ont été dévoilées par la firme de Cupertino.

Voici les six grandes annonces Apple Intelligence faites lors de la WWDC 2025.

1. Traduction en direct

(Image credit: Apple)

La fonction Traduction en direct « aide les utilisateurs à communiquer au-delà des langues, que ce soit par message ou à l’oral ». Elle est directement intégrée aux applications Messages, FaceTime et Téléphone.

Elle permettra de traduire automatiquement les messages, d’ajouter des sous-titres traduits en direct sur FaceTime, et de restituer vocalement les traductions lors d’un appel, supprimant ainsi toute barrière linguistique grâce à l’intelligence artificielle.

Côté confidentialité, aucune inquiétude à avoir : selon Apple, cet outil repose sur ses propres modèles d’IA, garantissant que « les conversations personnelles restent privées ».

2. Améliorations de Genmoji et Image Playground

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Lancée avec les premières fonctionnalités Apple Intelligence, la génération d’images via Genmoji et Image Playground bénéficie désormais d’évolutions notables.

Il est désormais possible de transformer des descriptions textuelles en emojis, de combiner des emojis entre eux et avec des descriptions pour créer de nouveaux visuels. Expressions et attributs physiques de Genmojis créés à partir de photos d’amis ou de proches peuvent aussi être modifiés.

Image Playground intègre maintenant ChatGPT, permettant l’accès à de nouveaux styles visuels comme la peinture à l’huile ou les illustrations vectorielles. Apple précise que « les utilisateurs gardent le contrôle total, et rien n’est partagé avec ChatGPT sans leur accord ».

3. Visual Intelligence voit désormais l’écran

Déjà considérée comme l’une des meilleures fonctionnalités d’Apple Intelligence, Visual Intelligence — réservée aux iPhone 16 — devient encore plus puissante.

Annoncée lors de la WWDC, elle est désormais capable de lire ce qui s’affiche à l’écran. Cela permet de faire des recherches ou d’agir directement à partir du contenu visible dans n’importe quelle application.

En prenant une capture d’écran, une nouvelle option proposera de la sauvegarder, de la partager, ou d’en extraire des informations avec Visual Intelligence, via des questions posées à ChatGPT.

Pour les adeptes des assistants capables d’analyser l’écran comme Gemini, cette nouveauté marque un tournant passionnant dans l’utilisation de Visual Intelligence.

4. Apple Intelligence arrive sur l’Apple Watch

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

La montre connectée la plus populaire au monde accueille désormais une fonctionnalité dopée à l’IA baptisée Workout Buddy.

Cette nouvelle expérience sportive s’appuie sur les données d’entraînement et l’historique d’activité pour offrir des recommandations personnalisées, motivantes et en temps réel.

Une fois les données analysées par Apple Intelligence, un modèle vocal génératif transforme les insights en messages parlés, construits à partir des voix des coachs Fitness+, avec le ton et l’énergie adaptés à la séance.

Workout Buddy est la première fonctionnalité exclusive d’Apple Intelligence pour Apple Watch. Elle nécessite un iPhone compatible à proximité. À son lancement, elle sera disponible en anglais et pour les types d’entraînement suivants : course et marche en intérieur ou extérieur, vélo en extérieur, HIIT, musculation classique et fonctionnelle.

5. Les applis tierces accèdent à Apple Intelligence

(Image credit: Apple)

Même si cette annonce n’a pas été mise en avant, elle change tout pour l’avenir d’Apple Intelligence : les développeurs peuvent désormais accéder aux modèles de base d’Apple.

Concrètement, cela leur permet de créer de nouvelles expériences intelligentes, même sans connexion internet, tout en respectant la vie privée des utilisateurs. L’inférence IA reste gratuite pour les développeurs.

Apple cite l’exemple d’une application éducative capable de générer un quiz à partir de notes personnelles, sans frais d’API.

Ce nouveau cadre pourrait transformer en profondeur l’usage des applications tierces, en les rendant plus intuitives grâce à l’IA d’Apple.

6. Raccourcis propulsés par l’IA

Apple a également annoncé l’arrivée d’Apple Intelligence dans l’app Raccourcis, l’une des plus puissantes de l’écosystème.

Cette mise à jour permet d’utiliser des « actions intelligentes », une toute nouvelle série de raccourcis optimisés par l’IA.

Selon Apple, « les raccourcis sont dopés par Apple Intelligence » et l’intégration avec ChatGPT permettra de les rendre encore plus puissants.

Comme toujours avec cette application, l’intérêt repose sur la manière dont chacun l’exploite. Pour les habitués des raccourcis au quotidien, cette évolution représente un gain énorme.

7. Et tout le reste

(Image credit: Apple)

Au-delà de ces six annonces principales, Apple a également présenté d’autres nouveautés.

Apple Intelligence pourra par exemple repérer et extraire automatiquement des actions à effectuer depuis les e-mails, sites web, notes et autres contenus, pour les classer ensuite dans l’app Rappels.

L’app Cartes, quant à elle, pourra « identifier et résumer les informations de suivi de commande contenues dans les mails de commerçants ou transporteurs », centralisant les détails de livraison, les notifications de suivi et bien plus encore.

Enfin, l’app Messages accueillera une fonction de sondage automatique basée sur Apple Intelligence, capable de détecter quand une telle option peut s’avérer utile. Elle proposera aussi des arrière-plans générés par IA via Image Playground, personnalisés pour chaque conversation.