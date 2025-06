Compatibilité iOS 26 : quels iPhones sont concernés ?

iOS 26 est désormais officiel. Apple vient de dévoiler ce nouveau logiciel – fraîchement renommé – lors de sa conférence d’ouverture de la WWDC 2025.

Cette mise à jour introduit une toute nouvelle interface ainsi qu’une foule de fonctionnalités et d’améliorations, ce qui en fait l’évolution la plus ambitieuse d’iOS depuis longtemps. Le développement n’est pas encore terminé, mais la liste des appareils compatibles au moment du lancement, prévu plus tard cette année, est déjà connue.

Voici donc la liste des appareils compatibles avec iOS 26, ainsi que ceux dont la dernière mise à jour s’arrête à iOS 18.

Quels téléphones sont compatibles avec iOS 26 ?

L'iPhone 16 est l'un des nombreux téléphones compatibles avec iOS 26. (Image credit: Apple)

iOS 26 sera disponible pour les modèles suivants :

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16e, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2020) et iPhone SE (2022).

Les possesseurs de l’un de ces modèles pourront effectuer la mise à jour vers la version finale une fois celle-ci disponible (probablement en septembre). Il sera aussi possible d’installer les versions bêta d’iOS 26 pour tester le logiciel en avant-première.

Bien entendu, la future gamme iPhone 17 prendra également en charge iOS 26 et sera vraisemblablement livrée directement avec cette version.

Quels téléphones ne sont pas compatibles avec iOS 26 ?

L'iPhone XS ne prend pas en charge iOS 26.

Bien qu’un grand nombre d’iPhones soient compatibles avec iOS 26, Apple a mis fin au support des iPhone XS, iPhone XS Max et iPhone XR. Ces modèles, encore compatibles avec iOS 18, ne pourront donc pas recevoir iOS 26.

Il est donc probable que les iPhone 11 ainsi que, potentiellement, l’iPhone SE (2020) bénéficient ici de leur dernière mise à jour majeure. Mais cela ne pourra être confirmé qu’à partir de l’an prochain.

