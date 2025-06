WWDC 2025 : Apple pourrait sous-performer côté IA, mais ces 4 projets Apple Intelligence en valent le détour

Ne pas s’attendre à une grande avancée Apple Intelligence à la WWDC 2025

La prochaine keynote d’Apple risque de décevoir côté IA

Des projets prometteurs sont en cours, mais il faudra probablement attendre 2026 pour les voir arriver

La WWDC 2025 approche, mais celles et ceux qui espéraient de grandes annonces liées à l’intelligence artificielle risquent d’être déçus.

D’après Mark Gurman de Bloomberg, une source généralement fiable sur les sujets Apple, le retour en force de l’IA « ne devrait probablement pas avoir lieu lors de la WWDC cette année ». Toujours selon lui, « en interne, certains estiment même que la conférence risque d’être décevante sur le plan de l’intelligence artificielle ».

Une nouvelle frustrante pour celles et ceux qui s’attendaient à un rebond après les critiques adressées à Apple Intelligence l’an passé. Tout n’est pas à jeter pour autant. Gurman évoque tout de même un nouveau mode de gestion de batterie dopé à l’IA, ainsi que l’ouverture des Foundation Models aux développeurs tiers, ce qui devrait permettre une meilleure intégration de l’IA dans iOS.

Il évoque également un « discret changement de nom » pour certaines fonctionnalités existantes de Safari et Photos, désormais qualifiées de « fonctionnalités dopées à l’IA ».

Le bilan reste modeste pour l’instant. Mais selon Gurman, Apple prépare en coulisses plusieurs avancées majeures en matière d’intelligence artificielle, qui pourraient être dévoilées lors de la WWDC 2026. Une occasion rêvée pour l’entreprise de convaincre qu’elle peut, elle aussi, s’imposer comme un acteur clé de l’IA.

Voici les quatre projets Apple Intelligence actuellement en développement :

1. L’assistant Siri que tout le monde attend

Le Siri basé sur les modèles de langage (LLM) a déjà été mentionné à plusieurs reprises. Beaucoup espéraient que cette version enrichie de Siri verrait le jour dès la WWDC 2024. Pourtant, tout indique qu’elle sera absente de la keynote de juin.

Cette nouvelle version de Siri aurait permis de rivaliser avec les meilleurs assistants vocaux, comme Gemini Live ou le mode vocal avancé de ChatGPT. Mais l’attente va devoir se prolonger. Elle ne devrait pas figurer dans iOS 19, qui devrait par ailleurs être renommé iOS 26.

2. Une app Raccourcis dopée à l’IA

Gurman affirme également qu’Apple travaille sur une version totalement repensée de l’app Raccourcis. Elle intégrerait Apple Intelligence pour permettre la création d’actions personnalisées pilotées par l’IA, et non plus uniquement construites manuellement, comme c’est le cas aujourd’hui.

Initialement prévue pour 2025, cette évolution pourrait finalement être repoussée à 2026 en raison de retards.

3. Un médecin virtuel signé Apple

Baptisé en interne Mulberry, ce projet de médecin virtuel représente une évolution majeure de l’application Santé.

Selon Gurman, son lancement serait prévu pour le printemps 2026, dans une mise à jour d’iOS 26. L’idée serait d’introduire un assistant santé façon chatbot, inspiré des modèles utilisés par des objets connectés comme Whoop ou la bague Oura.

Le concept circule depuis quelque temps, et il s’inscrit dans la logique des efforts constants d’Apple en matière de santé et de bien-être, portés notamment par l’Apple Watch.

4. Knowledge, le rival de ChatGPT

Enfin, Apple développerait un concurrent de ChatGPT capable de puiser des informations sur le web libre, surnommé en interne Knowledge.

Ce projet est piloté par Robby Walker, ex-responsable de Siri, qui a récemment passé le relais à Mike Rockwell, figure clé derrière le Vision Pro.

Apple ambitionne de rivaliser avec des géants comme OpenAI ou Google. Mais d’après Gurman, les équipes rencontreraient déjà certains des obstacles techniques qui ont ralenti la refonte de Siri.