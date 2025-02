Apple Watch SE 3 : tout ce que nous savons à ce jour

Lorsqu'il s'agit des meilleures montres connectées du moment, la discussion inclut toujours la gamme Apple Watch – et le modèle Apple Watch SE, dont deux versions ont déjà été commercialisées, représente l’option la plus abordable pour porter une montre conçue par Apple à son poignet.

Le test de l’Apple Watch SE 2 montre une grande satisfaction à l’égard de ce modèle, dévoilé le 7 septembre 2022. Plus de deux ans se sont écoulés depuis, ce qui laisse penser qu’une Apple Watch SE 3 pourrait bientôt voir le jour.

Apple n’a encore rien annoncé officiellement – comme toujours, l’entreprise ne communique rien avant le lancement d’un produit –, mais voici un récapitulatif des rumeurs, fuites et spéculations autour de l’Apple Watch SE 3, ainsi que quelques attentes concernant ses nouveautés.

L'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? L'Apple Watch SE 2025

L'Apple Watch SE 2025 Quand sortira-t-elle ? Probablement en septembre 2025

Probablement en septembre 2025 Combien coûtera-t-elle ? Environ 299 €

(Image credit: Apple)

Une sortie en septembre 2025 semble probable

Le modèle existant est proposé à partir de 299 €

La première Apple Watch SE a été lancée en septembre 2019, suivie par la deuxième génération en septembre 2022. Un écart de trois ans qui, si Apple maintient ce rythme, suggère une sortie de la troisième génération en septembre 2025 – une échéance qui approche rapidement.

En janvier, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, a indiqué qu’Apple pourrait dévoiler l’Apple Watch SE 3 au second semestre 2025. Elle serait alors lancée en même temps que l’Apple Watch Series 11 et l’Apple Watch Ultra 3, ainsi que les quatre modèles attendus d’iPhone 17.

En ce qui concerne le prix, aucune fuite ni rumeur ne l’a encore précisé. Toutefois, en se basant sur les générations précédentes, quelques indices peuvent être tirés : la première Apple Watch SE était proposée à partir de 299 €, tout comme l’Apple Watch SE 2, ces tarifs correspondant aux modèles 40 mm.

Même si Apple devrait chercher à maintenir un prix attractif pour l’Apple Watch SE 3 – c’est d’ailleurs la raison d’être de cette gamme –, une légère augmentation pourrait être envisagée. Une baisse serait évidemment appréciée, comme cela a été le cas entre la première et la deuxième génération, mais elle semble peu probable dans le contexte actuel.

Apple Watch SE 3 : Fuites et rumeurs

L'Apple Watch SE 2 (Image credit: TechRadar)

Nous pourrions avoir un boîtier en plastique

Des capteurs de santé améliorés sont possibles

Les fuites concernant l’Apple Watch SE 3 restent rares, mais cela ne signifie pas qu’Apple ne travaille pas sur un nouveau modèle. La plupart des rumeurs concernant la marque portent généralement sur les iPhone et iPad, laissant penser que des équipes plus restreintes et mieux sécurisées s’occupent des montres connectées.

Mark Gurman, source fiable en matière de prévisions Apple, a affirmé que l’Apple Watch SE 3 arriverait en 2025 et bénéficierait d’une "mise à jour fraîche" avec un "nouveau design". Il n’a pas précisé ce que cela impliquait, mais des bordures plus fines et un design plus épuré, dans la lignée de l’Apple Watch Series 10, semblent probables. L’actuelle Apple Watch SE 2 commence d’ailleurs à paraître vieillissante en comparaison.

En parallèle, des discussions reviennent régulièrement autour de l’intégration de nouveaux capteurs dans l’Apple Watch, notamment pour la mesure du glucose. Toutefois, les avancées majeures en matière de suivi de santé semblent encore lointaines, et les innovations les plus marquantes devraient d’abord concerner les modèles haut de gamme.

Mark Gurman a également évoqué une potentielle version avec un design plus plastique et pensé pour les enfants, afin de séduire les parents souhaitant équiper leurs enfants d’une Apple Watch SE 3. Comme pour chaque nouvelle génération, il faut aussi s’attendre à de nouveaux coloris, de nouveaux cadrans et bracelets, et bien sûr, au lancement de watchOS 12 en parallèle.

Apple Watch SE 3 : Ce que nous voulons voir

L'Apple Watch SE 2 (Image credit: TechRadar)

Nous nous attendons à ce que l'Apple Watch SE 3 devienne instantanément l'une des meilleures Apple Watch lorsqu'elle fera son apparition, mais nous avons aussi quelques idées sur la façon dont Apple pourrait faire en sorte que l'Apple Watch SE 3 séduise le plus grand nombre. Voici ce qui figure sur notre liste de souhaits pour le prochain modèle - voyons combien d'entre eux Apple parviendra à cocher.

1. Une forte baisse de prix

Nous avons déjà dit qu'il était peu probable que l'Apple Watch SE 3 coûte beaucoup moins cher que son prédécesseur, mais nous pouvons espérer. Il existe actuellement des smartwatches très bon marché qui concurrencent l'Apple Watch, ce qu'Apple a certainement remarqué - et peut-être que le passage à une coque en plastique, selon les rumeurs, contribuera à faire baisser les coûts de production.

2. Un meilleur suivi de la santé

La série Apple Watch SE est actuellement dépourvue de certaines fonctions de suivi de la santé que l'on trouve sur la gamme Apple Watch standard : l'Apple Watch SE 2 n'offre pas de fonctions d'ECG, d'oxygène dans le sang ou de détection de la température, par exemple. Espérons qu'Apple parviendra à intégrer certaines de ces améliorations dans le nouveau modèle, tout en maintenant les prix à un niveau bas.

3. Un écran toujours allumé

Nous n'avons pas beaucoup de reproches à faire à l'Apple Watch SE 2, mais l'un d'entre eux était l'absence d'un écran toujours allumé - quelque chose d'extrêmement utile pour une smartwatch, même si cela affecte un peu l'autonomie de la batterie. Nous serions très heureux de voir cette fonctionnalité sur l'Apple Watch SE 3, qui pourrait nécessiter une mise à niveau technologique de l'écran en même temps.

4. Un peu d'IA

Les nombreuses fonctionnalités de l'Apple Intelligence qui ont fait leur apparition sur les iPhones, iPads et Macs ces derniers mois n'ont pas encore trouvé leur place sur l'Apple Watch, et nous espérons que cela changera bientôt - l'assistance de l'IA pourrait être très utile sur un si petit écran, avec des résumés par exemple, tant qu'Apple n'en fait pas trop avec les ajouts.

5. Meilleure autonomie de la batterie

Oui, oui, oui... c'est la même demande chaque année, avec chaque smartwatch. Nous espérons que les ingénieurs d'Apple parviendront à trouver un moyen d'augmenter l'autonomie de l'Apple Watch SE 3. D'après nos tests, l'Apple Watch SE 2 actuelle parvient à tenir environ deux jours entre deux charges, nous espérons donc que le prochain modèle sera encore meilleur.

Vous aimerez aussi