Nos premiers tests avec l'Apple Watch SE envisagent une montre connectée qui récupère le meilleur de la gamme, moins ses options santé singulières, et qui pourrait bien devenir l'Apple Watch la plus vendue de l’année. Plutôt que de ressembler à une version allégée de la montre principale, la SE contribue plutôt à transformer l'Apple Watch 6 en Apple Watch Pro.

Apple Watch SE offres Amazon France View Similar Amazon No price information

La révélation de l'Apple Watch SE a été une véritable surprise. Tout d'abord, la rumeur voulait qu'elle arrive assez tardivement en 2020, bien après l’Apple Event de septembre. Les analystes l’ont immédiatement perçue comme une alternative de seconde zone, bien moins médiatique que l’Apple Watch 6 haut de gamme. Finalement, cette nouvelle candidate Apple s’avère un achat très intelligent, même si elle n’embarque pas de réelles caractéristiques distinctives.

Comme le nouvel iPad Air 2020 par rapport à l'iPad Pro, plus cher, la Watch SE est dotée de presque toutes les fonctions clés que vous recherchez dans une Apple Watch, mais à un prix bien inférieur à celui de la Watch 6.

Elle perd quelques options premium - l'absence de l’écran toujours actif introduit par l’Apple Watch 5 est son plus grand défaut. Toutefois, sans offrir les capacités avancées d'un électrocardiogramme ou le capteur inédit d'oxygène sanguin (SpO2) de l'Apple Watch 6, elle assure les usages les plus appréciés au sein d’une Apple Watch récente, à un tarif un peu plus décent et accessible.

Le prix de l'Apple Watch SE évolue en conséquence du choix de vos options plus ou moins premium. L’édition standard commence à 299 € pour le boîtier 40 mm contre 329 € pour celui plus massif de 44 mm. En incluant la connectivité GPS et 4G, il vous faudra débourser 349 € pour le modèle 40 mm et 379 € pour celui de 44 mm.

Certains parti-pris esthétiques gonfleront la facture de quelques dizaines d’euros supplémentaires, comme le fait de préférer un bracelet Solo Loop tressé plutôt que les bracelets à boucle sport ou classique - la variante 44 mm, GPS + 4G atteint tout de même ici 429 €. Soit le premier prix de l’Apple Watch 6. Le bracelet Solo Loop reste néanmoins beaucoup plus agréable au poignet et se ferme plus aisément.

A noter que l’Apple Watch SE standard ne coûte que 50 € de plus que l’Apple Watch 3 42 mm, pour des performances nettement plus poussées. Sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix de la gamme de montres connectées Apple.

L'Apple Watch SE est disponible à la vente dans n’importe quel Apple Store ou en ligne, depuis le 18 septembre 2020.

Une « mise à niveau » prête à attirer un nouveau public

(Image credit: TechRadar)

La première question que vous pourriez vous poser est la suivante : que remplace réellement l’Apple Watch SE ? Elle ne possède pas l’écran ultra-pratique de la Watch 5, mais elle concentre plus de puissance que le Watch 4. Et si ces deux appareils étaient encore commercialisés par la firme de Cupertino, nous aurions très bien pu l’appeler autrement. Apple Watch 4.5, par exemple.

Dans ce contexte, quelles sont les améliorations, si on peut les appeler ainsi, que le SE apporte à la Watch 4 (qui, comme on l'a dit, n'est plus en vente) ?

Le principal changement concerne la puce embarquée - nous avons constaté que la durée de vie de la batterie de l'Apple Watch 5 était rudement mise à contribution par l’écran toujours actif. Comme celui-ci n’existe pas sur la Watch SE, nous attendons de cet appareil une bonne autonomie. Et, il faut bien l’avouer, au cours de ces premières 48 heures d’essai, elle s’avère agréablement endurante.

Il y a encore une multitude de fonctions utiles sur l'Apple Watch SE qui plairont particulièrement à ceux qui évoluaient jusqu’ici avec une Watch 3. Des ajouts majeurs qui permettront de suivre plus efficacement vos constantes santé - et qui deviennent rapidement la raison principale d'acheter cette montre.

(Image credit: TechRadar)

Le nouveau sonomètre, d’abord, vous avertit lorsque le volume sonore de votre environnement se révèle trop fort. Le suivi du sommeil, ensuite, est un mode considéré aujourd’hui comme indispensable. Il est d’ailleurs présent sur toute Apple Watch capable de supporter watchOS 7. On regrettera seulement que, sur la SE, il n’analyse pas des données importantes comme les temps de sommeil profond et de sommeil réparateur.

L'altimètre en fonctionnement continu est également des plus pratiques pour rendre plus agréables vos randonnées et optimiser vos sessions de course à pied. Sa précision se veut légèrement en dessous de celui employé par l'Apple Watch 6, avec un delta de 10-15 mètres sur un itinéraire de trois kilomètres. Ce n'est pas énorme, mais nous n'utiliserions pas la Watch SE pour calculer notre altitude lors de compétitions sportives professionnelles.

(Image credit: TechRadar)

Moins orientée fitness et remise en forme que santé donc, l'Apple Watch SE semble être une excellente option pour un parent âgé dont vous pourriez vouloir surveiller le bien-être. Le fait de pouvoir recevoir des alertes en cas de chute, ou des avertissements dès l’apparition d’une anomalie du rythme cardiaque, apportera une certaine tranquillité d'esprit aux proches inquiets.

Ajoutez à cela un écran plus grand, de 40 mm / 44 mm, grâce à un cadre plus fin, et vous obtiendrez un compagnon de premier ordre pour les utilisateurs seniors.

Avec la nouvelle fonction de configuration familiale de la gamme Watch, qui vous permet de paramétrer à distance une montre connectée Apple, à partir de votre iPhone, acheter la Watch SE pour un usager néophyte devient un gage de simplicité.

Design et écran de l’Apple Watch SE

(Image credit: TechRadar)

Apple n'a volontairement rien modifié à la conception de l'Apple Watch SE, en conservant les mêmes dimensions que les Apple Watch 4, 5 et 6, et en réduisant ainsi les coûts de production - comme celui d’achat - en évitant de créer une toute nouvelle coque.

Cela signifie que vous avez le même choix de tailles 40 mm / 44 mm (avec une augmentation correspondante du prix pour le modèle plus grand), incluant le moniteur de fréquence cardiaque à l'arrière, un bague numérique et un bouton d’allumage sur le côté, pour vous permettre d'interagir toujours plus naturellement avec votre montre.

Tous les éléments de conception promettent ici un appareil de qualité supérieure dès que vous la sortirez de la boîte. Au même titre que les générations précédentes qui ont propulsé Apple au premier rang du marché des montres connectées.

(Image credit: TechRadar)

L'écran de l'Apple Watch SE a quelque chose d'incroyablement intrigant : alors qu'il est censé être identique à celui de la Watch 6, nous avons constaté à maintes reprises qu'il se montrait un peu plus lumineux en utilisation quotidienne. Lorsque nous avons poussé la Watch SE et la Watch 6 en luminosité max, via l’activation de l'application Torche, les écrans de l’une comme de l’autre se sont révélés tout aussi lumineux. En mode classique, avec un simple coup d’œil à la SE pour consulter l’heure ou les dernières notifications reçues, la montre abordable d’Apple s’est affichée sensiblement plus lumineuse que la Watch 6, bien que les réglages de luminosité aient été définis à l’identique. Dès lors, la Watch SE présente un écran légèrement plus vif que sa consœur. Un avantage inattendu !

L’Apple Watch SE et watchOS 7

(Image credit: TechRadar)

Et s'il est bon, grâce à la mise à jour de l’OS, d'évaluer précisément le temps de batterie restante pour savoir s’il faut recharger votre appareil pendant la nuit, il n'y a nul moyen de l’alimenter le plus rapidement possible.

Les principales nouveautés de watchOS 7 sont bien mises en valeur sur l’ultime génération de montres Apple, et la Watch SE est capable d’analyser le sommeil, de surveiller la qualité de vos gestes barrière (tels que le lavage des mains), de proposer une plus grande variété d'entraînements qu'auparavant, et de vous permettre d'utiliser de nouveaux services comme l’application de coaching sportif Fitness Plus.

En pratique, nous n'avons pas été transcendés par l’amélioration logicielle de la Watch SE. Le contrôle du lavage des mains reste assez aléatoire, la montre omettant parfois de détecter lorsque nous nous savonnons les paumes.

Le suivi du sommeil est une option convenable - elle permet de calculer le temps passé à dormir, mais ne donne aucune information complémentaire sur la qualité du sommeil comme peuvent le faire les montres haut de gamme.

Pour conclure…

(Image credit: TechRadar)

Après 24 heures d'utilisation, l'Apple Watch SE se dévoile comme une smartwatch impressionnante. Toutes les fonctionnalités majeures, recherchées par la plupart des utilisateurs, sont présentes. En revanche, vous ne bénéficierez pas de capteurs santé avancés, ni d’un écran allumé en permanence. Vous pouvez vivre sans ? Alors vous réaliserez des économies conséquentes pour une montre qui n’a pas à rougir en termes de performances.

Il est bon de rappeler que son prix de départ de 299 € concerne le plus petit modèle, sans connectivité 4G. La facture peut gonfler rapidement, reste que la Watch SE offre une bonne partie des applications relatives aux générations précédentes, à bien moins cher.

Nous allons tester plus en profondeur la Watch SE dans les jours à venir, principalement pour déterminer la qualité de sa batterie selon les différents usages qu’il est possible de lui attribuer. Nous saurons ainsi si elle a le potentiel de devenir la future reine du bal d’Apple.