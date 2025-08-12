iOS 26 dope Plans avec l’IA et pourrait enfin rivaliser avec Google Maps

Une nouvelle fonction de recherche par intelligence artificielle a été repérée dans Plans, l’application de cartographie d’Apple

Elle est disponible dans la dernière version bêta développeur d’iOS 26

Le déploiement complet de la mise à jour logicielle est attendu pour septembre

Au fil des versions bêta d’iOS 26, de nouvelles fonctionnalités non annoncées officiellement par Apple continuent d’apparaître : hier, c’était l’ajout de voyants lumineux pour le chargement des AirPods, aujourd’hui, c’est la recherche par intelligence artificielle dans Plans.

L’équipe de 9to5Google a remarqué que la fonction de recherche dans Apple Plans incite désormais à « chercher comme on parle ». Il devient ainsi possible de taper ou de dicter une requête telle que « trouver des cafés avec Wi-Fi gratuit ».

Cette nouveauté est active dans la cinquième version bêta développeur d’iOS 26. Elle n’apparaît donc pas encore dans la bêta publique. Elle pourrait encore être modifiée, voire supprimée, avant la sortie officielle d’iOS 26 en septembre, même si tout laisse penser qu’elle sera conservée.

C’est une façon plus simple et plus intuitive de rechercher des lieux, notamment si l’on souhaite dépasser les requêtes basiques et préciser certains critères comme la présence de Wi-Fi, des options de restauration, des bornes de recharge pour véhicules électriques, un accès pour fauteuils roulants, ou tout autre élément.

Apple Maps vs Google Maps

La mise à jour rapproche Apple Maps de Google Maps, comme le montre l'image ci-dessous. (Image credit: Future)

Il est possible que cette nouvelle fonctionnalité ne soit pour l’instant disponible qu’aux États-Unis. Après la mise à jour d’un iPhone vers la bêta développeur 5 d’iOS 26, aucune apparition de la recherche en langage naturel dans Plans n’a été constatée au Royaume-Uni.

En revanche, une recherche formulée de manière similaire sur Google Maps a pu être effectuée, mais les résultats se sont révélés inégaux : l’application a bien identifié des cafés, mais plusieurs d’entre eux ne proposaient en réalité pas de Wi-Fi gratuit, vérification faite sur place.

Cela illustre une limite des fonctions d’IA de ce type : même si l’intelligence artificielle comprend bien la requête et la transforme fidèlement en texte, elle dépend toujours des données cartographiques brutes pour fournir des résultats exacts.

Sur le plan de la quantité et de la précision des données, Google Maps conserve sans doute une légère avance sur Apple Plans. Cependant, des améliorations comme celle-ci dans iOS 26 rendent Plans plus attractif et pratique, au point de convaincre certains utilisateurs de revenir depuis Google Maps.