Oubliez l’iPhone 17, voici les prochains produits Apple déjà en préparation

Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, a dévoilé la future feuille de route d’Apple

Dix lancements de produits sont annoncés dans les prochains mois

Le prochain appareil attendu pourrait bien être l’iPad Pro équipé de la puce M5

La semaine dernière était consacrée à l’iPhone 17 et aux trois autres modèles de smartphones présentés par Apple, mais de nombreux appareils supplémentaires devraient arriver dans les mois à venir, selon l’un des observateurs les plus fiables du secteur.

Mark Gurman, de Bloomberg, est connu pour la précision de ses informations sur Apple. Dans sa dernière newsletter Power On, il détaille la feuille de route post-iPhone 17, qui s’étend jusqu’à la fin de 2025 et au début de 2026.

Le premier produit mentionné est un nouvel iPad Pro doté d’un écran OLED et de la puce M5, qui pourrait être lancé dès octobre. Viennent ensuite, sans calendrier précis, une mise à jour mineure du casque Apple Vision Pro et une nouvelle version de l’Apple AirTag.

Une Apple TV mise à jour est également prévue, avec de meilleures performances, une connectivité améliorée et l’intégration d’Apple Intelligence. Un nouveau HomePod mini devrait recevoir des améliorations similaires et pourrait sortir à la même période.

Cap sur 2026

Attendez-vous à une nouvelle mise à jour pour le MacBook Air. (Image credit: Apple)

D’après Gurman, un MacBook Pro équipé de la puce M5 devrait apparaître « au début de l’année prochaine ». Les MacBook Air suivraient ensuite, bénéficiant eux aussi de cette mise à jour, après l’arrivée du MacBook Air M4 plus tôt cette année.

Les trois derniers produits attendus sont un nouvel écran externe Apple, le précédent datant de 2022, un iPhone 17e qui succéderait à l’iPhone 16e, et enfin un hub domotique dont la rumeur circule depuis plusieurs mois.

Une fois cette vague de lancements passée, l’attention se portera sur la gamme iPhone 18. Certaines sources évoquent même un lancement en deux temps, réparti entre 2026 et 2027, avec des modèles commercialisés à différents moments de l’année.

Rien n’est confirmé tant qu’Apple ne l’annonce pas officiellement, mais ces prédictions proviennent d’une source réputée et concordent avec d’autres fuites. Ceux qui envisagent de renouveler leurs appareils Apple dans les douze prochains mois auraient donc intérêt à se préparer.