Puce M5 d’Apple : déjà en production, alors que le MacBook Air M4 tarde à arriver

Apple serait en train d'accélérer la production de son chipset M5

Elle est actuellement prévue pour la fin de l'année ou le début de l'année 2026

Le processus TSMC 3nm serait utilisé, Apple n'ayant pas encore opté pour le processus TSMC 2nm, qui offre une efficacité énergétique encore plus grande

L’Apple M4 Ultra, dont la sortie est attendue pour compléter la gamme M4 cette année (et avec lui, de nouveaux MacBook Air équipés de puces M4), n’a pas encore été dévoilé. Pourtant, il semblerait que la firme de Cupertino soit déjà tournée vers l’avenir de ses prochains appareils.

Selon le média sud-coréen ET News (relayé par MacRumors), la puce M5 d’Apple serait déjà entrée en production de masse et pourrait voir le jour dès cette année. Ces informations émergent alors que Mark Gurman, journaliste réputé pour la fiabilité de ses fuites concernant Apple, continue d’alimenter les spéculations sur le M4 Ultra. Cette puce serait encore plus puissante que le M4 Max, avec un CPU à 16 cœurs et un GPU à 40 cœurs.

Les rumeurs suggèrent également que le modèle de base du M5 est actuellement la priorité dans la phase de production, tandis que les déclinaisons haut de gamme, comme le M5 Pro et le M5 Max, arriveraient plus tard. Apple resterait fidèle à la gravure en 3 nm de TSMC, un procédé qui permet de concilier performances et efficacité énergétique grâce à des transistors plus petits, comme c’est déjà le cas avec les puces M4. En revanche, il semblerait que la transition vers le 2 nm de TSMC ne soit pas encore au programme.

Difficile de dire ce que la puce M5 apportera exactement, mais des bruits de couloir évoquent déjà une refonte majeure pour le MacBook Pro équipé du M6, attendu en 2026. Un écran OLED serait notamment au programme, accompagné – évidemment – d’une puce encore plus rapide. Mais chaque chose en son temps.

(Image credit: Apple)

Apple, s'il vous plaît, prenez le gaming encore plus au sérieux cette fois-ci...

Difficile de nier les efforts d’Apple pour séduire les gamers, notamment avec les dernières puces M4 et une bibliothèque de jeux AAA de plus en plus compatibles avec macOS. Mais la prochaine génération de processeurs, et en particulier le M5, pourrait aller encore plus loin pour attirer les joueurs.

Il ne s’agit pas seulement d’améliorer la puissance brute des puces ou de continuer à optimiser macOS pour le gaming. Un domaine dans lequel Apple pourrait frapper un grand coup serait celui des PC portables dédiés au jeu. Vu la puissance des puces M, difficile d’imaginer qu’un tel appareil ne tiendrait pas la comparaison avec des machines comme le MSI Claw 8 AI+ ou l’Asus ROG Ally X.

L’expérience d’Apple dans le gaming portable n’est plus à prouver : l’iPad Pro M4 fait tourner des jeux AAA et les titres sur iPhone deviennent de plus en plus ambitieux. À ce jour, l’iPad Pro est sans doute l’appareil qui se rapproche le plus d’une console portable signée Apple. Mais avec macOS à la place d’iPadOS, un tel appareil pourrait ouvrir la porte à Steam et à une multitude de jeux desktop.

Bien sûr, le portage des jeux vers Mac resterait un défi majeur pour les développeurs – un point sur lequel Apple travaille activement. Mais si la firme de Cupertino décidait de se lancer sur ce marché, difficile d’imaginer qu’elle ne parviendrait pas à y faire une entrée fracassante. La vraie question reste donc de savoir si elle en a vraiment envie…