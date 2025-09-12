L’iPhone 17 classique s’impose comme le meilleur compromis qualité-prix

Au milieu de l’effervescence suscitée par l’iPhone Air ultra-fin et l’iPhone 17 Pro aux fonctionnalités multiples, il est tentant de considérer l’iPhone 17 standard comme le vilain petit canard de la gamme. Pourtant, le dernier modèle de base d’Apple apparaît comme l’iPhone offrant le meilleur rapport qualité-prix depuis longtemps.

Certes, il ressemble beaucoup à l’iPhone 16 sur les photos, mais il s’agit d’un appareil plus grand et plus performant, et surtout le plus proche des modèles Pro qu’un iPhone d’entrée de gamme ne l’a jamais été.

Dès le départ, un changement attendu de longue date mérite l’attention. L’écran bénéficie enfin d’une mise à jour importante. Avant la présentation, certains prédisaient que l’iPhone 17 pouvait rivaliser avec le 17 Pro à condition d’obtenir un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Apple a répondu à cette attente et a même fait mieux.

L’iPhone 17 ne se contente pas d’un affichage à 120 Hz. Il intègre aussi la technologie ProMotion, qui ajuste dynamiquement la fréquence entre 1 et 120 Hz selon le contenu affiché. Ce système permet de préserver l’autonomie et d’activer l’affichage permanent, tout en garantissant une fluidité de navigation bien supérieure à celle de l’iPhone 16.

L'iPhone 17 est le premier iPhone standard à être équipé d'un écran ProMotion. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Pour rappel, le taux de rafraîchissement désigne le nombre d’images qu’un écran peut afficher chaque seconde. Plus ce chiffre est élevé, plus l’affichage paraît fluide. La différence entre 60 Hz et 120 Hz peut sembler théorique, mais ceux qui ont déjà expérimenté les deux savent qu’elle est bien réelle.

Apple ne s’est pas arrêté là. L’iPhone 17 propose également un écran plus grand que celui de l’iPhone 16 grâce à des bordures affinées. Les dimensions générales restent identiques, mais l’appareil adopte une dalle Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces, identique à celle du modèle Pro.

Sous la surface, des évolutions importantes apparaissent aussi. La nouvelle puce A19 semble être une simple itération de l’A18, mais elle améliore la gestion énergétique. Apple annonce jusqu’à huit heures supplémentaires de lecture vidéo par rapport à la génération précédente, ce qui représente un gain non négligeable.

Les principales améliorations de l'iPhone 17 en un coup d'œil (Image credit: Apple)

D’autres ajouts viennent renforcer l’ensemble, comme le Ceramic Shield 2 – annoncé comme trois fois plus résistant – un ultra grand-angle amélioré, ainsi qu’une caméra frontale Center Stage, désormais commune à toute la gamme iPhone 17.

Même en mettant de côté ces nouveautés, l’iPhone 17 reste objectivement plus avantageux que l’iPhone 16, notamment face au modèle Pro. Apple a supprimé la version 128 Go, mais au lieu d’augmenter le prix, le stockage de base est doublé à 256 Go tout en conservant le tarif de l’iPhone 16 en 128 Go, soit 969 €. En comparaison, l’iPhone 17 Pro débute à 1 329 €.

L'iPhone 17 en couleur Sage (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Tout cela montre que, malgré une apparence de simple évolution de l’iPhone 16, l’iPhone 17 s’impose aujourd’hui comme le meilleur choix pour la plupart des utilisateurs.

L’iPhone 17 Pro séduit avec son téléobjectif de 48 mégapixels et reste une référence pour les amateurs de photo, mais le modèle standard gagne en équilibre et en pertinence. Lors de l’événement Apple “Awe Dropping”, le journaliste Jamie Richards l’a qualifié de “grand gagnant”, tandis que le rédacteur en chef Jake Krol estimait que l’iPhone 17 “pourrait être le meilleur iPhone standard depuis des années”.

Ainsi, même si le design affiné de l’iPhone Air et les performances photo du 17 Pro attirent les regards, il vaut la peine de réfléchir à l’opportunité de choisir un iPhone 17, bien plus accessible, et pourtant mieux armé que jamais pour répondre aux besoins du quotidien.