Tous les prix de la gamme iPhone 17 dévoilés

La série iPhone 17 est arrivée. Alors que les rumeurs avant le lancement laissaient craindre une hausse des prix, Apple a finalement choisi de maintenir les tarifs lors de sa grande keynote.

Comme le montre le récapitulatif ci-dessous, les nouvelles concernant les prix sont globalement positives, surtout pour celles et ceux qui envisageaient d’acheter l’iPhone 17 de base. Apple propose également des offres intéressantes de reprise pour les précommandes à partir de ce vendredi 12 septembre.

À l’autre extrémité de la gamme, la marque a dévoilé son iPhone le plus cher à ce jour. La nouvelle version 2 To de l’iPhone 17 Pro Max atteint un tarif comparable à celui d’un MacBook Pro, fixé à 2 479,00 €.

Rassurant malgré tout, peu de personnes se tourneront vers cette option très haut de gamme. Pour toutes les autres, voici la comparaison complète entre chaque modèle d’iPhone et son équivalent de l’an dernier.

Prix de l'iPhone 17

Une légère baisse de prix pour l'iPhone 17 de base

Swipe to scroll horizontally Prix iPhone 17 Stockage Prix 256Go 969 € 512Go 1 219 €

La meilleure nouvelle concernant les prix des iPhone cette année concerne les modèles de base. L'iPhone 17 est proposé à partir de 969 € , soit le même prix que les modèles 128 Go de l'année dernière. Vous bénéficiez donc d'une capacité de stockage deux fois plus importante sans frais supplémentaires.

La nouvelle est encore meilleure pour le modèle 512 Go, qui a en fait vu son prix baisser de 130 €. Vous pourrez le précommander à partir du 12 septembre au prix de 1 219 €.

Prix de l'iPhone Air

Comparable à l'iPhone 16 Plus

Swipe to scroll horizontally Prix de l'iPhone Air Stockage Prix 256Go 1 229 € 512Go 1 479 € 1To 1 729 €

L’iPhone 17 Air, avec seulement 5,6 mm d’épaisseur, succède désormais à la série iPhone Plus, ce qui se reflète aussi dans son positionnement tarifaire.

La version 256 Go est proposée au même prix que l’iPhone 16 Plus de l’an dernier, soit 1 229 €. C’est également le cas pour la version 512 Go, mais une nouveauté fait son apparition avec une capacité de 1 To.

Faut-il justifier le léger écart de prix avec l’iPhone 17 classique ? Cet appareil n’embarque qu’un seul capteur photo de 48 mégapixels, mais il se distingue par un poids plume de 165 g, tout en intégrant la puce A19 Pro. Un compromis séduisant pour qui recherche un modèle puissant et léger.

Prix de l'iPhone 17 Pro

Un gel des prix bienvenu pour le Pro

Swipe to scroll horizontally Prix de l'iPhone 17 Pro Stockage Prix 256Go 1 329 € 512Go 1 579 € 1To 1 829 €

Malgré les rumeurs selon lesquelles Apple pourrait augmenter légèrement le prix de sa série Pro cette année, cela ne s'est heureusement pas concrétisé.

Il n'y a plus de modèle 128 Go. Si vous avez besoin d'un peu plus d'espace de stockage, il n'y a malheureusement pas d'option 2 To sur l'iPhone 17 Pro, contrairement au Pro Max...

Prix de l'iPhone 17 Pro Max

La nouvelle version 2 To propulse les prix de l'iPhone vers de nouveaux sommets

Swipe to scroll horizontally Prix de l'iPhone 17 Pro Max Stockage Prix 256Go 1 479,00 € 512Go 1 729,00 € 1To 1 929,00 € 2To 2 479,00 €

L’iPhone 17 Pro Max reste naturellement le modèle le plus onéreux, avec un prix de départ fixé à 1 479,00 €, identique à celui du 16 Pro Max l’an dernier.

La véritable nouveauté réside dans l’introduction d’une capacité de 2 To, une première sur cette gamme. Elle propulse le tarif du modèle le plus haut vers 2 479,00 €, soit l’équivalent d’un MacBook Pro équipé d’une puce M4 Pro, de 24 Go de RAM et de 512 Go de stockage.

Cette configuration n’est clairement pas accessible à tous les budgets, mais elle correspond au positionnement du smartphone le plus puissant jamais conçu par Apple.

Quelles sont les comparaisons possibles ?

Swipe to scroll horizontally Prix de lancement des Google Pixel 10 / 10 Pro Stockage US price Pixel 10 (128Go) 899 € PIxel 10 (256Go) 999 € Pixel 10 Pro (128Go) 1 099 € Pixel 10 Pro (256Go) 1 199 €

Comment les nouveaux iPhone se comparent-ils à leurs concurrents les plus proches ? Le prix d’entrée du Google Pixel 10 est identique à celui de l’iPhone 17, mais il ne propose que la moitié de stockage, soit 128 Go contre 256 Go. Mieux vaut donc attendre de voir les promotions appliquées aux Pixels autour du mois de novembre.

Concernant les Pixel 10 Pro, leurs tarifs de lancement sont légèrement inférieurs à ceux des iPhone 17 Pro pour les plus grandes capacités, même si les versions 256 Go sont alignées. Google propose aussi une option 128 Go à 1 099 €, mais elle n’est pas réellement recommandée.

Reste à comparer tout cela avec la série Samsung Galaxy S25 lors de son lancement.

Swipe to scroll horizontally Prix de lancement des Samsung Galaxy S25 / S25 Ultra Stockage Prix S25 (128Go) 749,00 € S25 (256Go) 809,00 € S25 Edge (256Go) 1 099,00 € S25 Edge (512Go) 1 219,00 € S25 Ultra (256Go) 1 299,00 € S25 Ultra (512Go) 1 419,00 € S25 Ultra (1To) 1 659,00 €

Le tableau ci-dessus permet de faire une comparaison intéressante entre le Galaxy S25 Edge et le nouvel iPhone Air d'Apple. Lors de son lancement, le téléphone fin de Samsung était plus cher que son équivalent Apple, mais il a deux caméras contre une seule pour l'Air. Il sera intéressant de voir si Samsung rééquilibrera la situation avec la série Samsung Galaxy S26 en janvier.

Apple a poussé les prix à l'extrême dans l'autre sens, avec son nouvel iPhone 17 Pro Max de 2 To qui atteint la barre des 2 479,00 €. Là encore, cela s'explique en grande partie par le fait que ses concurrents ne proposent pas de capacité équivalente, mais cela devrait changer en 2026.