Cette fonction cachée d’iOS 26 sublime l’écran de verrouillage

iOS 26 introduit un nouvel effet de fond d’écran en 3D pour l’écran de verrouillage

Baptisée Scènes Spatiales, cette fonction se configure très facilement

L’iPhone peut même en avoir généré automatiquement quelques-unes

Au cours des dernières années, Apple a multiplié les fonctions permettant de personnaliser l’écran de verrouillage. iOS 26 ne fait pas exception et la dernière version du système transforme de simples photos en images 3D avec un effet de profondeur saisissant.

Apple nomme ces fonds Scènes Spatiales, qui ajoutent une forme d’interactivité aux clichés favoris. L’image réagit à l’inclinaison du téléphone et se déplace légèrement pour produire une impression de relief.

Elles ne bouleverseront pas l’usage quotidien de l’iPhone, mais ces petites animations visuelles peuvent donner un effet surprenant et plaisant, surtout lorsqu’elles s’appuient sur des photos bien choisies. À première vue, elles peuvent sembler anecdotiques, mais une fois testées, elles révèlent tout leur charme.

Créer une Scène Spatiale dans iOS 26

(Image credit: Future / Apple)

Pour créer une Scène Spatiale, il faut disposer d’iOS 26. Ensuite, il suffit de verrouiller l’iPhone, d’effectuer un appui long sur l’écran, puis de toucher le signe + en bas à droite. Certains fonds 3D peuvent déjà avoir été générés automatiquement et se trouvent dans la section Scènes Spatiales. Tout fond d’écran accompagné de la mention “3D” peut également fonctionner.

Pour en créer un personnalisé, il suffit d’appuyer sur Photos en haut à gauche, puis de sélectionner une image. L’idéal est de choisir une photo avec une profondeur de champ bien marquée et des éléments distincts entre l’avant-plan et l’arrière-plan. Après la sélection, un appui sur l’icône hexagonale représentant un paysage (située juste à gauche du bouton …) déclenche la génération. L’iPhone affiche alors “Création de la Scène Spatiale”. Quelques instants plus tard, le fond d’écran 3D est prêt. Il suffit de bouger le téléphone pour voir l’effet en action.

Enfin, un appui sur Ajouter en haut à droite permet de décider si ce fond s’applique à la fois à l’écran de verrouillage et à l’écran d’accueil (option Définir comme paire de fonds d’écran), ou à un seul des deux. Un simple balayage vers le haut permet ensuite de quitter le menu des fonds.

Dès lors, une Scène Spatiale s’affiche à chaque consultation de l’écran de verrouillage. En variant les photos, il devient possible de créer une galerie d’arrière-plans 3D toujours différents et amusants à explorer.