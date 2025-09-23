Cette fonction d’iOS 26 bloque les reprises d’iPhone 17 dans les Apple Store

La désactivation de Localiser mon iPhone prend jusqu’à une heure pour certains utilisateurs

C’est une étape indispensable avant de céder son appareil pour passer à un nouvel iPhone 17

Ce délai provient de la fonctionnalité de sécurité Protection en cas de vol de l'appareil

Les iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max sont disponibles dès aujourd’hui dans les Apple Store, mais certains clients qui échangent leur ancien modèle rencontrent un problème frustrant au moment de finaliser l’opération.

Au cœur de la difficulté se trouve la fonction Protection en cas de vol de l'appareil introduite avec iOS 17.3. Ce mode de sécurité avancé vise à décourager les voleurs en imposant un délai d’attente d’une heure pour toute modification jugée suspecte, effectuée en dehors des lieux de confiance de l’utilisateur.

Désactiver le service Localiser mon iPhone – une étape obligatoire lors de la reprise d’un appareil – est considéré comme une action suspecte, et un Apple Store est assimilé à un lieu non approuvé. Résultat : les clients doivent patienter une heure avant de pouvoir remettre leur ancien smartphone.

Un lecteur de TechRadar a indiqué avoir été confronté à ce problème en boutique, précisant que cela « semait la pagaille » le jour du lancement. À New York, de longues files d’attente ont d’ailleurs été observées dans les Apple Store alors que les utilisateurs procédaient à l’échange de leur téléphone.

Anticiper les démarches

Le processus d'échange de l'Apple Store ne se déroule pas aussi bien qu'il le devrait pour certains aujourd'hui.

Avant de se rendre en boutique pour échanger un iPhone contre un modèle neuf, mieux vaut préparer l’opération chez soi en désactivant Localiser mon iPhone à l’avance. Dans un lieu de confiance, iOS permet de le faire immédiatement avec une simple authentification biométrique.

Il convient également de rappeler que ce délai ne s’applique que si la protection Protection en cas de vol de l'appareil est activée – elle ne l’est pas par défaut. Pour vérifier son statut, il suffit d’ouvrir les Réglages, puis de se rendre dans Face ID et code > Protection en cas de vol de l'appareil.

Pour ceux déjà dans une file d’attente, une alternative existe : ouvrir l’application Localiser, sélectionner la fiche d’information de l’iPhone, puis appuyer sur Supprimer. Le système propose alors de préparer l’appareil pour la reprise, avec une confirmation par mot de passe Apple.

Pour des instructions plus détaillées, Apple met à disposition un guide complet listant toutes les étapes nécessaires pour échanger un ancien iPhone contre un nouveau, y compris la désactivation de Localiser. Effectuer ces démarches en amont permet de gagner un temps précieux en magasin.