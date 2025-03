GeForce RTX 5090 et 5080 : la baisse des prix est enfin lancée

Nvidia a présenté officiellement sa dernière génération de cartes graphiques Blackwell (50x) lors du CES de Las Vegas le 6 janvier 2025, la disponibilité était pour sa part prévue pour le 30 janvier avec un prix public conseillé de 2349€ pour la RTX 5090 et de 1179€.

Mais cela ne s’est pas passé comme prévu (ou plutôt, comme d’habitude cela ne s’est pas passé comme prévu). Des stocks initiaux faibles, une demande forte, des tests très prometteurs (voir nos tests pour la RTX 5090 et la RTX 5080), des problèmes de production, l’apparition de défauts et quelques soucis logistiques, le cocktail parfait pour entraver la disponibilité des RTX 5090 et 5080 et favoriser la revente des quelques modèles disponibles à des prix insensés.

La RTX 5090 en baisse de 33% sur eBay

Tout cela a favorisé le petit jeu habituel de certains revendeurs qui n’ont pas hésité à proposer des RTX 5090 à presque 6000€ et des RTX 5080 à 2800€. Des tarifs assez éloignés des prix recommandés par Nvidia, qui vient d’ailleurs de les revoir à la baisse pour suivre la remontée du cours de l’euro face au dollar.

RTX 5090 => 2239€ (au lieu de 2349€)

(au lieu de 2349€) RTX 5080 => 1129€ (au lieu de 1179€)

Mais la situation semble se décanter quelque peu avec des prix en baisse et des disponibilités qui s’améliorent.

Un utilisateur de reddit a d’ailleurs compilé toutes les données de ventes de RTX 5090 sur eBay, l’une des plates-formes privilégiées pour ce type de revente. Il a observé une baisse du prix moyen pour la RTX5090 de 6000 dollars à 4000 dollars soit une baisse d’environ 33%.

(Image credit: PrinceDiplo)

Une tendance que nous avons également observée via nos articles scrutant l’évolution des stocks et des prix de ces 2 modèles de cartes graphiques.