Où acheter la Nvidia RTX 5090 : voici les revendeurs à surveiller

La carte graphique GeForce RTX 5090 de Nvidia a fait son entrée officielle sur le marché le 30 janvier au prix de 2349€ pour la Founders Edition.

Malgré ce prix extrêmement élevé, les stocks ont été épuisés très rapidement. Nous avons donc décidé de surveiller les offres des différents sites marchands pour suivre leur stock de Nvidia RTX 5090. Nous éviterons bien sûr les scalpers qui essaient de se faire de l'argent rapidement avec des prix gonflés au maximum.

Comme le RTX 5080, la RTX 5090 obtient lors de notre test l'excellente note de quatre étoiles et demie la qualifiant de « supercar des cartes graphiques » en faisant l'éloge de ses performances et de son design. Le jeu en 8K est enfin au menu, même sans la technologie d'upscaling alimentée par l'IA - bien que les fonctionnalités DLSS 4 et Multi Frame Generation de Nvidia ne soient pas à négliger non plus.

Comme on pouvait s'en douter, la Founder Edition est introuvable et devrait le rester pendant longtemps. En revanche, Asus, MSI, Gigabyte, Gainward... sont sur le coup et tentent de proposer aussi rapidement que possible des versions customs forcément plus chères mais avec parfois quelques gains de performances. Nous avons également un article pour savoir où acheter la RTX 5080, car cette version un peu plus abordable est elle aussi en rupture de stock et les exemplaires arrivent au compte-goutte.

NVIDIA GeForce RTX 5090 sur le site de Nvidia

C'est évidemment un modèle qui aurait beaucoup de succès si seulement il était disponible. Nvidia affiche une version avec une fréquence boost de 2,41 Hz au prix de 2349€ sur son site. Le meilleur prix que vous puissiez obtenir pour une RTX 5090 mais que dans les faits vous avez peu de chances de trouver.

ASUS NVIDIA GeForce RTX 5090 sur Amazon

Les versions custom d'Asus qui sont actuellement disponibles sur Amazon vont de 3950€ à 4299€. Des prix qui peuvent donner le tournis. Toutes les offres proviennent de vendeurs tiers et nous vous conseillons d'attendre des prix un peu plus raisonnables !

MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 sur Amazon

Les modèles mis en avant sur la boutique MSI d'Amazon démarrent à 3999€ et montent jusqu'à 5749€ ! Toutes les offres émanent là encore de vendeurs tiers qui n'hésitent pas à pratiquer des tarifs délirants.

2 exemplaires sont à vendre pour 4717€. C'est un vendeur tiers (pas trop mal noté) qui les propose mais le prix a de quoi dissuader...

NVIDIA GeForce RTX 5090 sur materiel.net

Sur materiel.net les prix débutent à 2349,95€ avec une version Asus de la RTX 5090. Dommage, elle n'est évidemment pas en stock. La plus chère est un modèle Gigabyte à 3749€ qui n'est pas non plus disponible.

NVIDIA GeForce RTX 5090 sur LDLC

Les 17 modèles référencés vont de 2349€ (pour une carte Asus) à 3750€ (pour une carte Gigabyte) mais sont tous en rupture de stock.