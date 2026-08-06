Les prix des cartes graphiques pourraient bientôt flamber, et attendre risque de coûter très cher

Les cartes graphiques Gigabyte pourraient subir une forte hausse de prix

La hausse pourrait atteindre 20 à 40 %, tandis que d’autres rumeurs évoquent également d’importantes augmentations pour les GPU en général

Le moment semble donc bien choisi pour acheter, notamment certains modèles encore relativement épargnés par les hausses

Les prix des cartes graphiques de bureau devraient augmenter, si les rumeurs disent vrai. Une nouvelle prédiction va encore dans ce sens. Certaines cartes sont déjà très coûteuses, mais une récente analyse des prix moyens suggère qu’il pourrait être judicieux d’acheter certains modèles dès maintenant.

Commençons par la dernière mauvaise nouvelle concernant le prix des GPU. Elle vient de @momomo_us sur X, par l’intermédiaire de Wccftech. Le compte a repéré un avis publié par CFD, un fournisseur japonais de composants, qui prévient d’importantes hausses de prix sur les cartes graphiques Gigabyte.

La hausse annoncée, à prendre avec les précautions habituelles, serait comprise entre 20 et 40 %. Dans le pire des cas, certains prix pourraient donc grimper de presque moitié. L’avis précise même que des commandes déjà passées par des revendeurs auprès de CFD pourraient être annulées.

Cette information pourrait sembler peu convaincante prise isolément. Toutefois, elle rejoint de nombreux rapports récents annonçant d’importantes hausses de prix dans le secteur des GPU. Elle paraît donc d’autant plus crédible.

Hier encore, une rumeur évoquait des augmentations pouvant atteindre 30 % pour les modèles RTX 5000 en Corée du Sud. Il s’agit là encore d’une hausse conséquente. Elle fait suite à d’autres spéculations selon lesquelles Nvidia facturerait plus cher la mémoire vidéo à ses partenaires, ce qui augmenterait forcément les coûts.

Cette décision supposée de Gigabyte concernerait les cartes graphiques Nvidia et AMD au Japon. Des rumeurs évoquent aussi de futures hausses de prix pour les Radeon, en raison d’une mémoire vidéo plus chère. Cela paraît logique. Si la VRAM coûte davantage à Nvidia, elle coûtera également plus cher à AMD. Certains de ces rapports concernent des marchés régionaux, mais ces problèmes de coûts devraient s’appliquer dans le monde entier. Aucun de ces marchés ne fonctionne en vase clos.

Le moment semble venu d’acheter, surtout certains GPU

(Image credit: Gigabyte)

La crise de la mémoire vive a de lourdes conséquences. Tout indique que les prix des cartes graphiques augmenteront fortement pendant le reste de l’année 2026. La mémoire vidéo semble en être la principale cause. Dans ce contexte, les personnes qui envisagent de changer de GPU ont probablement intérêt à agir maintenant. Attendre pourrait simplement conduire à subir de nouvelles hausses.

Cela vaut particulièrement pour les cartes graphiques équipées de 16 Go de mémoire, de plus en plus recherchées par les joueurs. Les modèles dotés de davantage de VRAM devraient être les plus touchés, puisque les modules de mémoire deviennent toujours plus chers.

Pour obtenir un aperçu du marché actuel des GPU, TechSpot vient justement de publier un vaste relevé des prix dans plusieurs régions. Cette analyse, arrêtée à la fin du mois de juillet, met en évidence plusieurs éléments importants.

Tout d’abord, les GPU d’entrée de gamme restent relativement épargnés. Des modèles comme les RTX 5050, RTX 5060 8 Go et RTX 5060 Ti 8 Go n’ont pas encore subi de hausse majeure liée à la crise de la mémoire. En revanche, la version 16 Go de la RTX 5060 Ti a connu d’importantes augmentations. Cela confirme que les modèles de 16 Go souffrent davantage. Aux États-Unis, cette carte coûte par exemple plus de 40 % de plus qu’en novembre 2025, avec une hausse de 14 % depuis avril 2026.

Dans la gamme supérieure, la RTX 5070 conserve un prix raisonnable. Les tarifs inférieurs au prix conseillé observés à la fin de l’année dernière ont certes disparu, mais cette carte reste un achat correct. Encore faut-il accepter ses 12 Go de VRAM dans cette gamme de prix. Cette quantité de mémoire explique probablement aussi pourquoi ce GPU a été moins durement touché.

Au-dessus de ce niveau, les GPU Nvidia ont connu certaines des hausses les plus sévères, comme beaucoup l’auront sans doute remarqué.

La situation paraît plus favorable chez AMD, notamment pour les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT. TechSpot constate que ces modèles de 16 Go appartenant à la famille RDNA 4 ont moins souffert que les GeForce de Nvidia. Le prix de ces deux cartes est resté stable ces derniers mois. Dans de nombreuses régions, elles ne coûtent qu’environ 10 % de plus qu’à la fin de l’année 2025. La RX 9070 XT constitue toutefois une exception aux États-Unis, où son prix a augmenté de près de 20 % depuis l’année dernière.

Les personnes intéressées par l’une de ces Radeon de milieu de gamme, ou par la RTX 5070 de Nvidia, auraient donc tout intérêt à acheter maintenant plutôt qu’à attendre. C’est du moins ce que suggèrent les rumeurs actuelles. Les cartes graphiques moins chères peuvent également représenter de bons achats. Leurs prix pourraient bientôt augmenter. La RX 9060 XT 16 Go est néanmoins déjà devenue nettement plus coûteuse, comme sa concurrente, la RTX 5060 Ti 16 Go.

Comme indiqué précédemment, les cartes graphiques haut de gamme de Nvidia, à partir de la RTX 5070 Ti, ont déjà subi des hausses inquiétantes. La situation pourrait encore empirer. Dans ce cas, mieux vaudrait garder son argent et patienter, peut-être longtemps. Même à leurs prix actuels, ces modèles restent difficiles à recommander.

Le problème vient de l’incertitude autour de la durée de la crise de la mémoire vive. Certaines prévisions sont particulièrement pessimistes et évoquent une situation susceptible de durer jusqu’à la fin de la décennie. Les difficultés liées au prix des composants PC pourraient donc s’inscrire dans la durée. Pour cette raison, acheter un GPU maintenant semble préférable, du moins parmi les modèles mentionnés et à condition d’en avoir les moyens.