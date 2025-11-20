Nvidia publie en urgence un correctif pour son GPU, accusant la mise à jour d'octobre de Windows 11 d'être responsable du problème

Les GPU Nvidia connaissent des difficultés depuis la mise à jour Windows 11 d'octobre

Le correctif Microsoft a ralenti le fonctionnement de certains jeux PC

Nvidia a déployé un correctif d'urgence pour résoudre ces problèmes

Les propriétaires de GPU Nvidia qui ont rencontré des problèmes de lenteur affectant certains jeux au cours du mois dernier disposent désormais d'une solution à ces problèmes de performances sous Windows 11.

Windows Latest rapporte que Nvidia vient de publier un correctif – en dehors de son flux normal de mises à jour de pilotes graphiques – qui résout les problèmes de « baisse de performances » avec certains jeux après le patch d'octobre de Windows 11 (nom de code KB5066835).

Ce problème ne concerne que certains jeux, et Nvidia reste vague sur cette « baisse de performances » et ce que cela signifie exactement – probablement des fréquences d'images plus lentes et, par conséquent, un jeu moins fluide.

Il est clair que pour qu'un correctif d'urgence soit publié aussi rapidement, Nvidia doit considérer cela comme un problème urgent.

Si vous avez rencontré des problèmes de ralentissement des jeux PC depuis la mise à jour Windows 11 du mois dernier (ou peut-être même celle de ce mois-ci), vous voudrez peut-être vous précipiter sur ce correctif, mais il y a des mises en garde à prendre en compte.

Analyse : corriger maintenant ou attendre ?

(Image credit: Future)

Comme Nvidia l'indique clairement, ce correctif est publié en urgence pour un bug délicat qui cause des problèmes aux joueurs équipés d'une carte graphique GeForce. Il a donc fait l'objet d'une phase de test et d'assurance qualité beaucoup plus courte. En d'autres termes, il pourrait être problématique, comme toute mise à jour bêta (par exemple, une mise à jour facultative de Windows 11).

Ce correctif sera inclus dans la prochaine version complète du pilote Nvidia sous une forme plus testée. Si vous ne constatez pas de problème majeur avec vos jeux et votre GPU Nvidia, le mieux est donc d'attendre ce pilote. Après tout, il ne devrait pas tarder à arriver.

Recevez quotidiennement des informations, de l'inspiration et des offres dans votre boîte de réception Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore. Contactez-moi avec des nouvelles et des offres d'autres marques Future Recevez des e-mails de notre part au nom de nos partenaires ou sponsors de confiance

Toutefois, si vous rencontrez des problèmes de performances qui vous causent de sérieux désagréments, alors oui, le correctif est probablement la bonne solution. Même si ce patch a des effets secondaires indésirables, il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas aussi graves que les sérieux problèmes de fréquence d'images.

Les premiers commentaires sur Reddit suggèrent que ce correctif a effectivement remédié aux fréquences d'images inférieures aux attentes dans certains jeux (Assassin's Creed Shadows est mentionné), mais qu'il n'a rien changé aux problèmes signalés concernant le scintillement de l'écran (qui devient noir pendant une seconde environ), qui est probablement un autre bug.

Il se peut également que d'autres problèmes liés aux performances des jeux surviennent avec cette mise à jour de Windows 11, car Windows Latest note que les PC AMD et Intel ont également rencontré des problèmes. La mise à jour d'octobre a également torpillé l'environnement de récupération Windows (qui aide à tenter une récupération après un échec de démarrage) et Microsoft a lui-même déployé un correctif d'urgence pour résoudre ce bug.