Jeux à venir en 2024 pour consoles et PC

Quels sont les grands jeux prévus pour 2024 ? (Image credit: FromSoftware) L'année 2024 est à peine entamée, et quelle année elle a été jusqu'à présent ! Nous attendons maintenant le mois de juin, qui verra la sortie tant attendue du DLC d'Elden Ring.

De Shadow of the Erdtree à GTA 6, les jeux dont la sortie est prévue semblent constituer une très belle brochette, que vous jouiez sur console ou sur PC. Cependant, certains jeux sont beaucoup plus proches que d'autres, et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. C'est là que nous intervenons.

Nous avons rassemblé ci-dessous les dates et fenêtres de sortie des plus grands jeux confirmés pour 2024 et au-delà. Que vous jouiez sur PC ou sur consoles, il y aura probablement au moins un jeu dans cette liste que vous voudrez inscrire sur votre calendrier. Voici les jeux à venir en 2024 et au-delà !

Jeux à venir 2024 : les plus grands jeux de l'année

Elden Ring : Shadow of the Erdtree - 21 juin 2024 (PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC)

- 21 juin 2024 (PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC) Star Wars Outlaws - 30 août 2024 (PS5, XSX|S, PC)

- 30 août 2024 (PS5, XSX|S, PC) Astro Bot - 6 septembre 2024 (PS5)

- 6 septembre 2024 (PS5) Unknown 9 : Awakening - été 2024 (Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC)

- été 2024 (Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC) Avowed - à confirmer 2024 (XSX|S, PC)

Juin

(Image credit: Bungie)

Le mois de juin verra la sortie de la très attendue extension d'Elden Ring. Voici les autres nouveautés qui sortiront en même temps :

Still Wakes the Deep - 18 juin (PS5, XSX|S, PC)

- 18 juin (PS5, XSX|S, PC) Elden Ring : Shadow of the Erdtree - 21 juin (PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC)

- 21 juin (PS5, PS4, XSX|S, XBO, PC) Luigi's Mansion Dark Moon - 27 juin 2024 (Switch)

Reste de l'année

(Image credit: Ubisoft)

Après le mois de juin, les choses commencent à se gâter. Voici ce qui sortira pendant le reste de l'année. Cette liste devrait s'allonger au fil des mois :

F1 Manager 2024 - 23 juillet (PC, PS5, PS4, XSX|S, XBO)

- 23 juillet (PC, PS5, PS4, XSX|S, XBO) Frostpunk 2 - 25 juillet 2024 (PC)

- 25 juillet 2024 (PC) SteamWorld Heist 2 - 8 août (PC, PS5, PS4, XSX|S, XBO, Switch)

- 8 août (PC, PS5, PS4, XSX|S, XBO, Switch) Black Myth : Wukong - 20 août (PS5, Xbox Series X|S, PC)

- 20 août (PS5, Xbox Series X|S, PC) Concord - 23 août 2024 (PS5, PC)

- 23 août 2024 (PS5, PC) Star Wars Outlaws - 30 août 2024 (PS5, XSX|S, PC)

- 30 août 2024 (PS5, XSX|S, PC) Stalker 2 : Heart of Chernobyl - 5 septembre (XSX|X, PS5, PC)

: Heart of Chernobyl - 5 septembre (XSX|X, PS5, PC) Astro Bot - 6 septembre 2024 (PS5)

- 6 septembre 2024 (PS5) Funko Fusion - 13 septembre (PC, Switch, PS5, PS4, XSX|S, XBO)

- 13 septembre (PC, Switch, PS5, PS4, XSX|S, XBO) God of War Ragnarok - 19 septembre 2024 (PC)

- 19 septembre 2024 (PC) Silent Hill 2 Remake - 8 octobre 2024 (PS5, PC)

- 8 octobre 2024 (PS5, PC) Assassin's Creed Shadows - 12 novembre 2024 (PS5, PC, XSX|S)

À confirmer en 2024

Les jeux ci-dessous sont prévus pour cette année, mais n'ont pas encore reçu d'informations supplémentaires concernant les dates de lancement :

Battlecrush - printemps 2024 (Switch)

- printemps 2024 (Switch) Unknown 9 : Awakening - été 2024 (Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC)

- été 2024 (Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, PC) Contra : Operation Galuga - début 2024 (Switch)

- début 2024 (Switch) Creatures of Ava - à confirmer en 2024 (Xbox Series X|S, PC)

- à confirmer en 2024 (Xbox Series X|S, PC) Indiana Jones et le Cercle ancien - à confirmer en 2024

- à confirmer en 2024 Avowed - automne 2024 (XSX|S, PC)

- automne 2024 (XSX|S, PC) Replaced - à confirmer 2024 (PC, XBO, XSX|S)

- à confirmer 2024 (PC, XBO, XSX|S) Apollo Justice : Ace Attorney Trilogy - début 2024

- début 2024 Sonic X Shadow Generations - automne 2024 (PS5, PS4)

- automne 2024 (PS5, PS4) Earthblade - à confirmer 2024 (PC)

- à confirmer 2024 (PC) Neva - à confirmer 2024 (PS5, PC)

- à confirmer 2024 (PS5, PC) Cat Quest : Pirates of the Purribean - à confirmer 2024 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Switch)

- à confirmer 2024 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Switch) Towers of Aghasba - à confirmer 2024 (PS5, PC)

- à confirmer 2024 (PS5, PC) Ultros - à confirmer 2024 (PS5, PS4, PC)

- à confirmer 2024 (PS5, PS4, PC) Baby Steps - à confirmer 2024 (PS5, PS4, PC)

- à confirmer 2024 (PS5, PS4, PC) John Carpenter's Toxic Commando - à confirmer 2024 (XSX|S, PS5, PC)

- à confirmer 2024 (XSX|S, PS5, PC) The Plucky Squire - à confirmer 2024 (PS5, PC, Xbox Series X|S, Switch)

À confirmer

(Image credit: Rockstar)

Enfin, voici une liste de jeux qui ont été annoncés, mais qui n'ont pas encore de date de sortie. Pour l'instant, il s'agit simplement de "à confirmer", mais dès que chaque jeu recevra une date de sortie, cette page sera mise à jour.

GTA 6 - automne 2025

- automne 2025 Death Stranding 2 - 2025 (PS5)

- 2025 (PS5) Monster Hunter Wilds - 2025 (PS5, XSX|S, PC)

- 2025 (PS5, XSX|S, PC) Assassin's Creed Infinity: Codename Hexe – à confirmer (PS5, PC, XSX|S)

– à confirmer (PS5, PC, XSX|S) Dynasty Warriors Origins - 2025 (PS5, XSX|S, PC)

- 2025 (PS5, XSX|S, PC) Ballad of Antara - 2025 (PS5)

- 2025 (PS5) Beyond Good and Evil 2 - à confirmer

- à confirmer Marvel's Blade - à confirmer

- à confirmer BioShock 4 - à confirmer

- à confirmer DokeV - à confirmer (PC, PS5, XSX|S, PS4, XBO)

- à confirmer (PC, PS5, XSX|S, PS4, XBO) Dragon Age: Dreadwolf - à confirmer

- à confirmer Dune: Awakening - à confirmer (PS5, XSX|S, PC)

- à confirmer (PS5, XSX|S, PC) Everwild - à confirmer (XSX|S, PC)

- à confirmer (XSX|S, PC) Fable - à confirmer (XSX|S, PC)

- à confirmer (XSX|S, PC) Fallout 5 - à confirmer

- à confirmer Hades 2 - à confirmer (PC)

- à confirmer (PC) Haunted Chocolatier - à confirmer

- à confirmer Hollow Knight: Silksong - à confirmer (PS5, XSX|S, PS4, XBO, PC, Switch)

- à confirmer (PS5, XSX|S, PS4, XBO, PC, Switch) Judas - à confirmer 2024

- à confirmer 2024 Marvel's Wolverine - à confirmer (PS5)

- à confirmer (PS5) Kingdom Hearts 4 - à confirmer

- à confirmer Mass Effect 5 - à confirmer

- à confirmer Fairgame$ - à confirmer (PS5, PC)

- à confirmer (PS5, PC) Marathon - à confirmer (PS5, PC)

- à confirmer (PS5, PC) Metroid Prime 4 - à confirmer (Switch)

- à confirmer (Switch) Metal Gear Solid: Snake Eater - à confirmer (PS5)

- à confirmer (PS5) Prince of Persia: The Sands of Time Remake - à confirmer (PS4, PS5, XBO, XSX|S, PC)

- à confirmer (PS4, PS5, XBO, XSX|S, PC) Phantom Blade 0 - à confirmer (PS5)

- à confirmer (PS5) Project 007 - à confirmer

- à confirmer Project Mara - à confirmer (XSX|S, PC)

- à confirmer (XSX|S, PC) Revenant Hill - à confirmer (PS5, PS4)

- à confirmer (PS5, PS4) Splinter Cell Remake - à confirmer

- à confirmer Star Wars: Knights of the Old Republic Remake - à confirmer (PS5)

- à confirmer (PS5) Star Wars Eclipse - à confirmer

- à confirmer State of Decay 3 - à confirmer (XSX|S, PC)

- à confirmer (XSX|S, PC) The Elder Scrolls 6 - à confirmer

- à confirmer The Outer Worlds 2 - à confirmer (PC, XSX|S)

- à confirmer (PC, XSX|S) The Sims 5 - à confirmer

- à confirmer The Witcher 4 - à confirmer

- à confirmer Wonder Woman - à confirmer