Assassin's Creed Codename Hexe - tout ce que nous savons

Assassin's Creed Codename Hexe est probablement le plus mystérieux et le plus intrigant de tous les projets Assassin's Creed qu'Ubisoft prépare actuellement. Même si nous n'avons eu que quelques aperçus de ce projet, il n'en demeure pas moins mystérieux du point de vue des détails à connaître. Ce premier aperçu était une bande-annonce et un logo assez sombres et énigmatiques, ce qui a rendu les fans incroyablement intéressés par ce que le jeu pourrait proposer. Surtout si vous vous intéressez aux sorcières et à l'occultisme.

Comme il s'agit de l'un des nombreux jeux à venir d'Ubisoft, la sortie de Hexe fait l'objet de nombreuses spéculations, et nous avons rassemblé ce que nous pouvions pour nous aider à savoir à quoi il pourrait ressembler.

Nous pensons qu'Assassin's Creed Hexe apportera une expérience inédite dans la série Assassin's Creed, et de nombreux joueurs spéculent déjà sur les thèmes et les décors. Il s'agit d'un jeu encore entouré d'obscurité et de mystère, et voici tout ce que nous savons pour l'instant.

Assassin's Creed Codename Hexe - l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Un nouvel opus de la série Assassin's Creed.

Un nouvel opus de la série Assassin's Creed. Quand puis-je y jouer ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Qui l'a créé ? Ubisoft (plus précisément Ubisoft Montréal)

Assassin's Creed Codename Hexe : bandes annonces

Comme pour Assassin's Creed Codename Red, nous n'avons reçu qu'une seule bande-annonce pour Codename Hexe, et elle est plutôt courte. La bande-annonce de trente secondes nous introduit dans une forêt sombre et effrayante avant que la caméra ne se déplace à travers les branches des arbres et n'atterrisse sur ce qui ressemble à un talisman au-dessus d'un feu qui prend la forme classique du logo d'Assassin's Creed. Bien que la bande-annonce ne nous offre pas de date de sortie ni d'informations sur les plates-formes sur lesquelles le jeu sera disponible, il y a encore un peu plus à disséquer.

À première vue, le logo fait de bâtons et de ficelles ne semble pas si extraordinaire, mais la carte de fin place la même structure sur un pentacle inversé, qui est traditionnellement utilisé en relation avec l'occultisme. Un alphabet entoure le symbole et les lettres à l'intérieur du pentacle offrent également des indices sur le jeu qui risquent de vous échapper si vous ne parvenez pas à en comprendre la traduction.

Heureusement, vous n'aurez pas à faire cette traduction vous-même, car de nombreux joueurs impatients ont déjà commencé à disséquer les indices contenus dans la bande-annonce. Comme l'expliquent les piliers de la communauté Access the Animus dans une vidéo YouTube détaillée, l'extérieur du symbole traduit l'alphabet des Mages directement en allemand et indique "Wir arbaiten im dem twnckel um dem licht zu dienen", ce qui, traduit en français, signifie "nous travaillons dans la nuit pour servir la lumière". Cette phrase, prononcée par Ezio dans Assassin's Creed Brotherhood, est devenue l'une des phrases fétiches de la série.

Mais ce n'est pas la seule information à disséquer. Au centre du symbole, le même alphabet peut être utilisé pour traduire les sections intérieures. Dans l'anneau extérieur, le mot "Mephisto", un démon du folklore allemand, est épelé, suivi de "Rache", qui signifie "vengeance", et de "Hwsa", qui signifie "maison" ou "famille". La phrase "Mephisto venge la maison/famille" est ce qu'il nous reste, ce qui laisse penser que Hexe a pour thème la mythologie germanique et l'occulte.

Assassin's Creed Codename Hexe : l'histoire et le contexte

(Image credit: Ubisoft)

Suite aux informations tirées de la bande-annonce, nous pouvons commencer à rassembler des informations sur l'histoire, le thème et le cadre de Hexe. Le premier indice majeur se trouve dans le nom de code, Hexe (Hek-sa), qui se traduit simplement par "sorcière" en allemand. Ce titre a suffi à faire croire à de nombreux joueurs que le jeu se déroulera en Allemagne entre le début des années 1620 et le milieu des années 1630. Associé à la traduction de la fin de la bande-annonce, il y a plus qu'assez d'indices pour suggérer que le jeu se déroulera en Allemagne.

En raison du cadre supposé et de l'imagerie sombre de la bande-annonce, ainsi que de l'utilisation de l'alphabet des mages, nous nous attendons à ce que l'histoire du jeu tourne principalement autour des procès de sorcières organisés par le Saint Empire romain à cette époque. Le cadre, les procès et une bonne dose d'occultisme et de mystère (et de magie ?) pourraient créer une expérience assez sombre par rapport aux autres jeux Assassin's Creed.

Marc-Alexis Côté a déclaré que Hexe serait "un jeu Assassin's Creed très différent". Mais ce que cela signifie exactement est très ouvert à l'interprétation pour le moment - bien que nous sachions qu'il s'agira du prochain "vaisseau amiral" de la série et qu'il est développé par l'équipe derrière Valhalla en tant que tel. De nombreux fans s'attendent à ce que les aspects occultes donnent à la franchise une tournure plus thriller ou plus horrifique, et selon la façon dont cela sera mis en œuvre, il est possible que Hexe et sa nouvelle version fassent partie des meilleurs jeux d'horreur s'il souhaite s'éloigner des formules traditionnelles d'Assassin's Creed.

Assassin's Creed Codename Hexe : jouabilité

Même si nous pouvons disséquer la bande-annonce pour trouver des indices sur l'histoire et le cadre du jeu, la façon dont il se déroulera exactement reste encore un grand mystère. Bien que nous nous attendions à ce que la furtivité, l'infiltration et les combats complexes des jeux Assassin's Creed se poursuivent sous une forme ou une autre, il y a quelques éléments qui méritent d'être notés à propos du jeu et qui pourraient bousculer la formule traditionnelle d'Assassin's Creed.

Dans une interview accordée à IGN, Côté déclare que Hexe "ne sera pas un RPG" dans le but "d'apporter plus de diversité aux endroits que nous choisissons de visiter et à la façon dont nous choisissons de représenter ces périodes". Nous sommes donc certains que le jeu ne sera pas similaire à Assassin's Creed Valhalla, Odyssey ou Origins. Mais le genre et la durée de Hexe restent encore un mystère.

Sans les éléments de RPG, il y a beaucoup de voies possibles pour le jeu, ce qui nous amène à penser qu'un jeu d'aventure plus axé sur la survie et l'horreur pourrait être probable - s'il ne suit pas non plus les voies de la furtivité à l'ancienne que Mirage est en train de ramener, également.

Fait inhabituel, nous n'avons pas non plus vu l'assassin ou le protagoniste du jeu - pas même une esquisse ou une silhouette. Le jeu se déroulant potentiellement dans le cadre des procès de sorcières du Saint-Empire romain germanique, le fait de jouer le rôle d'une personne jugée ou chassée constituerait une approche incroyablement intéressante.

Assassin's Creed Codename Hexe : actualités

(Image credit: Ubisoft)

Possible annonce d'Assassin's Creed Hexe trouvée dans Assassin's Creed Mirage

En octobre 2023, des dataminers (chercheurs de données) ont découvert une scène inutilisée dans Assassin's Creed Mirage qui semble annoncer des changements à venir dans la série et qui pourrait bien concerner Hexe. Comme le rapporte notre site frère GamesRadar+ [en anglais], la scène "porte un nom de fichier faisant référence à Assassin's Creed Neo" (peut-être un autre jeu à venir) et deux voix, toutes deux appelées "Animus operator", parlent de notre 21ème siècle comme étant de l'histoire ancienne. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une allusion directe à Hexe, qui est l'un des prochains jeux de la série, de nombreuses spéculations ont été lancées sur la façon dont il pourrait être lié à l'entrée sinistre de la série.

Assassin's Creed Hexe laissera une "marque durable sur la franchise" selon un post LinkedIn

Selon un post LinkedIn partagé par Yara Tabbara, spécialiste de l'acquisition de talents chez Ubisoft Montréal, Assassin's Creed Codename Hexe "laissera une marque durable sur la franchise". Les détails de ce que cela signifie pour le jeu sont inconnus et nous avons encore beaucoup à apprendre, y compris un genre, un cadre concret et une date de sortie, mais il est toujours assez palpitant de savoir que Hexe pourrait bouleverser Assassin's Creed tel que nous le connaissons.

Assassin's Creed Codename Hexe annoncé dans le cadre d'Ubisoft Forward 2022

La première bande-annonce d'Assassin's Creed Codename Hexe a été présentée à Ubisoft Forward 2022, offrant un aperçu d'une forêt ombragée et un tout nouveau look pour le logo, avant de le placer sur un pentacle et de terminer la bande-annonce. Avec un tel manque d'informations, la bande-annonce laisse la porte ouverte à l'interprétation des joueurs, et de nombreuses spéculations circulent déjà sur ce que ce jeu offrira et comment il se distinguera de la franchise traditionnelle.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les futurs Assassin's Creed, nous avons également des informations sur sur la date de sortie d'Assassin's Creed Codename Jade ainsi que sur Assassin's Creed Infinity.