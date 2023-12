Assassin's Creed Jade : plateforme, histoire et tout ce que nous savons

Assassin's Creed Jade porte la série de jeux furtifs sur les appareils mobiles avec le tout premier jeu de la série dédié à l'univers des jeux mobiles. Par conséquent, Jade a l'honneur d'être l'un des volets les plus uniques en cours de développement.

Il y aura beaucoup à apprendre sur les raisons pour lesquelles Codename Jade pourrait figurer parmi les meilleurs jeux Assassin's Creed, et cela tient en grande partie au fait qu'il s'agit d'un jeu exclusivement mobile (pour l'instant, du moins).

Avant le Forward Live 2023 d'Ubisoft, les informations sur Assassin's Creed Jade étaient assez limitées, notamment avec une seule bande-annonce. Mais maintenant que nous disposons d'une bande annonce supplémentaire et que des bêtas ouvertes ont eu lieu, il y a une quantité raisonnable d'informations à déballer, en particulier en ce qui concerne le cadre et le nouveau personnage, et ce qui en a fait un ajout si précieux à la franchise.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur Assassin's Creed Jade.

Assassin's Creed Jade: l'essentiel en bref

(Image credit: Ubisoft)

Qu'est-ce que c'est ? Le premier Assassin's Creed en monde ouvert conçu pour iOS et Android.

Le premier Assassin's Creed en monde ouvert conçu pour iOS et Android. Quand puis-je y jouer ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? iOS et Android

iOS et Android Qui l'a créé ? Ubisoft et Level Infinite

Assassin's Creed Jade : bandes-annonces

(Image credit: Ubisoft)

La dernière bande-annonce d'Assassin's Creed Codename Jade a été diffusée dans le cadre du Ubisoft Forward Live 2023 le 12 juin 2023. La bande-annonce nous donne un aperçu de la Chine ancienne, où se déroule le jeu, ainsi qu'une idée de la façon dont le jeu se déroulera à sa sortie.

Il est très clair que le contenu de la bande-annonce est en cours de développement, il y a donc de fortes chances que les choses soient différentes au fur et à mesure de l'avancement du développement. Pour l'instant, la bande-annonce complète est disponible ci-dessous :

La bande-annonce précédente

La première bande-annonce d'Assassin's Creed Codename Jade a été diffusée en décembre 2022, donnant un premier aperçu du cadre du jeu. Transportant les joueurs en 215 avant J.-C., nous découvrons la vie dans la Chine ancienne et, après quelques cinématiques, nous rencontrons le mystérieux assassin que nous supposons être le protagoniste du jeu. La bande-annonce complète est disponible ci-dessous :

Assassin's Creed Jade : l'histoire et le contexte

(Image credit: Ubisoft)

Assassin's Creed Jade nous emmène dans l'un des environnements les plus attendus pour un jeu AC : La Chine ancienne. Plus précisément, en 215 avant J.-C., à l'époque du premier empire unifié de la dynastie des Quin et de la Chine.

Andrei Chan, producteur exécutif de Level Infinite, a déclaré dans un article de blog publié par Ubisoft : "C'est une partie très excitante de l'histoire de la Chine. C'est l'établissement du premier empire chinois. C'est aussi une époque où les liens entre la Chine et le reste du monde sont plus forts que jamais."

Dans ce contexte, vous incarnerez Xia, un assassin entièrement nouveau dans la franchise, que vous serez chargé de diriger tout au long du jeu. Tout au long de Codename Jade, vous devrez protéger votre maison de Xionanu contre les pillards tout en découvrant les échanges commerciaux et culturels entre l'est et l'ouest de Xianyang.

Il y a beaucoup à apprendre sur la façon dont l'histoire sera dépeinte dans le jeu, et la seule bande-annonce que nous avons obtenue et qui présente le décor pour la première fois n'offre pas beaucoup d'éléments pour s'y référer. Tout ce que nous savons, c'est que Codename Jade se déroule canoniquement entre les événements d'Assassin's Creed Odyssey et d'Assassin's Creed Origins, mais que ces événements s'entremêlent ou non avec le contenu de Codename Jade reste un mystère.

Assassin's Creed Jade : jouabilité

Depuis la fin du mois d'août 2023, et révélé lors du Gamescome 2023, nous avons maintenant un aperçu officiel et une vidéo du gameplay d'Assassin's Creed Codename Jade.

Les aspects du jeu présentés réaffirment l'inclusion des mécanismes traditionnels d'AC dans ce nouveau cadre. Des mécanismes tels que l'escalade d'un bâtiment et l'utilisation de la furtivité et de la hauteur à votre avantage lors de l'attaque semblent être essentiels lors de l'exploration de la carte du monde ouvert.

Chaque assassin dispose d'un arsenal d'armes unique, et Xia reprend la formule en introduisant des lances chinoises, des épées doubles et des arcs dans les combats. Les joueurs peuvent s'attendre à faire l'expérience d'un mélange d'armes classiques et de nouvelles mécaniques de combat passionnantes qui utilisent les commandes de l'écran tactile des appareils mobiles, que le prochain aperçu ou teaser mettra, espérons-le, en lumière de façon plus détaillée.

Tout au long de votre périple, vous devrez démêler de dangereuses conspirations, affiner vos compétences en matière d'assassinat et en découvrir davantage sur Xia afin de développer vos propres aptitudes, et avec plusieurs paysages mis en avant dans le teaser, il y a plus qu'assez d'espace pour s'y perdre.

De plus, et c'est une première dans la franchise, les joueurs pourront personnaliser l'apparence de leur assassin, Xia. Le site officiel indique que Xia sera "un avatar entièrement personnalisable" pour faciliter l'immersion dans le jeu, mais on ne sait pas encore si cela signifie que vous serez libre de créer un tout nouvel assassin sous le même nom, ou si la personnalisation se limitera à des visages prédéfinis avec une plus grande liberté en termes d'objets cosmétiques.

Assassin's Creed Codename Jade : actualités

(Image credit: Ubisoft)

L'annonce officielle à la Gamescom 2023 confirme le nom d'Assassin's Creed Jade

Le co-développeur Level Infinite a dévoilé officiellement le jeu lors de la Gamescom 2023 en août 2023 et a révélé que le jeu s'appelle officiellement Assassin's Creed Jade. Annoncé en même temps que de nouveaux détails sur le gameplay - comme montré ci-dessus - le jeu aura également droit à une seconde bêta fermée prochainement.

Assassin's Creed Jade reçoit une nouvelle bande-annonce à Ubisoft Forward 2023

Un nouvel aperçu d'Assassin's Creed Codename Jade a été montré dans le cadre d'Ubisoft Forward 2023, offrant un regard plus proche sur le nouveau protagoniste de la franchise, Xia, ainsi qu'un premier aperçu du cadre anticipé de la Chine antique. Bien que nous n'ayons pas reçu de fenêtre de sortie, il est désormais possible de s'inscrire à une bêta fermée, ce qui, espérons-le, signifie que des informations sur la date de sortie seront bientôt disponibles.

Assassin's Creed Codename Jade révélé à Ubisoft Forward 2022

Assassin's Creed Codename Jade a été annoncé dans le cadre de la présentation d'Ubisoft Forward 2022, donnant un premier aperçu de ce que l'on peut attendre du jeu mobile. Nous avons eu un aperçu du décor, ainsi qu'un aperçu incroyablement bref du protagoniste, avant que la bande-annonce ne se termine et ne révèle que le jeu sera bientôt disponible sur les appareils mobiles.